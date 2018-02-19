السفارة المصرية بالتشيك تفتتح الجناح المشارك بمعرض براج السياحي

سمر السيد: قالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى إنه فى إطار جهود السفارات المصرية بالخارج للترويج للمقاصد السياحية المصرية، افتتح السفير عبد الرحمن صلاح سفير مصر في التشيك، الجناح المصري المشارك في معرض براج السياحيholiday world في نسخته السابعة والعشرين والذي يقام خلال الفترة من 15 - 18 ف



سمر السيد:

قالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى إنه فى إطار جهود السفارات المصرية بالخارج للترويج للمقاصد السياحية المصرية، افتتح السفير عبد الرحمن صلاح سفير مصر في التشيك، الجناح المصري المشارك في معرض براج السياحيholiday world في نسخته السابعة والعشرين والذي يقام خلال الفترة من 15 – 18 فبراير الحالى.



وأضاف بيان الخارجية أن معرض براج السياحي الدولي يعتبر من أكبر المعارض المهنية والجماهيرية بالتشيك ووسط وشرق أوروبا، ويقام سنوياً على مساحة 18800 متر مربع، ويشارك به نحو 634 عارضاً من 45 دولة، ويبلغ عدد زائريه أكثر من 30 ألفًا، منهم 6855 من متخذي وصانعي القرار في السوق السياحية التشيكية.

وشاركت السفارة المصرية هذا العام بجناح كبير، ضم ممثلين عن العديد من شركات الطيران، فضلًا عن عدد كبير من منظمي الرحلات من التشيك وشركات السياحة والفنادق المصرية.

وحظي المعرض بمشاركة جماهيرية كبيرة هذا العام، ولاقى تصميم الجناح المصري إعجاب الزائرين من الجمهور ومنظمي الرحلات.

جدير بالذكر أن معدلات الحركة السياحية ارتفعت من التشيك إلي مصر، وبلغ عدد السائحين نحو 203 آلاف سائح وفقًا لتقديرات عام 2017 بزيادة ++++++125% عن عام 2016 التى لم تتجاوز إحصاءاتها90 ألف سائح تشيكي.

وأشار البيان أن مصرتعتبر إحدي أهم الوجهات السياحية المفضلة لدى السائحين التشيكيين، حيث تتركز وجهاتهم السياحية في الغردقة ومرسى علم.

وقد أعلن المستشار السياحي ببراج عن أن هناك حالة من التفاؤل تسود لدي منظمي الرحلات ووكلاء السفر والسياحة بالسوق التشيكي لحجوزات 2018، كما أشار إلى أن معدلات الحجوزات السياحية في الفترة المقبلة من المتوقع أن تزداد بنحو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.