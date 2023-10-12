السفارة الكورية تنظم ندوة لتعزيز فرص التعاون الاستثماري والتجاري مع مصر



عقدت السفارة الكورية في مصر ندوة لمجلس دعم الأعمال الكورية اليوم 12 أكتوبر لدعم الشركات العاملة في مصر ومناقشة توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشارك في الندوة السفير الكوري كيم يونج هيون وشخصيات بارزة من الحكومة المصرية منهم مسؤولي وزارة المالية والرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس ، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ، ومستشار هيئة التنمية الصناعية .

بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 شركة كورية عاملة في مجالات مختلفة منها الالكترونيات وقطع غيار السيارات والبتروكيماويات ومكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة فى مصر KOTRA والوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA.



قدم المسؤولون من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، والهيئة العامة للتنمية الصناعية IDA ومركز تحديث الصناعة IMC عروضًا تقديمية حول سياسات جذب الاستثمار التي تتبعها الحكومة المصرية وسياسات دعم الشركات الكورية، كما أجرت جلسة أسئلة وأجوبة مع الشركات الكورية.

وأعربت الشركات المشاركة عن اهتمامها النشط بسياسات دعم الأعمال والاستثمار التي تقدمها الحكومة المصرية، وطلبت التعاون والدعم النشط من السلطات المصرية لمساعدة الشركات الكورية على توسيع أنشطتها التجارية واستثماراتها في مصر،واستمعت السفارة إلى عرض قدمته الخبيرة الاقتصادية المصرية الدكتورة داليا عبد الله حول آفاق الأعمال في مصر.

كما عرض مكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة فى مصر KOTRA خطط التعاون التجاري بين كوريا ومصر، وبالإضافة إلى ذلك، قدمت شركة KT-net (شبكة التجارة الكورية) نظام المشتريات الإلكترونية المصري، والذي يتم تنفيذه كمشروع للمساعدة الإنمائية الرسمية من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA .



وأكد السفير كيم أن مصر هي شريك تعاون اقتصادي مهم لكوريا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تجاوزت استثمارات كوريا في مصر 800 مليون دولار، كما وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 3.2 مليار دولار العام الماضي. وعبر عن امتنانه لدعم الحكومة المصرية النشط للشركات الكورية والجهود السياسية المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار.

وأعرب السفير كيم عن ثقته في أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سوف يتسارع من الناحيتين الكمية والنوعية، نظراً لإمكانيات التعاون في مختلف المجالات مثل صناعة التكنولوجيا الفائقة والصناعة الصديقة للبيئة والطاقة والبنية التحتية،معلنا مواصلته السعي لتوسيع التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.