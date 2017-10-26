السفارة الكورية تنظم فعاليتين نهاية الشهر

❐ الاحتفال بالذكرى الثالثة لتأسيس المركز الثقافى بالأوبرا هاجر عمران قال بارك جاى يانج، مدير المركز الثقافى الكورى، إن السفارة بصدد تنظيم فاعليتين نهاية الشهر الجارى، الأولى احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 74 لإعلان القاهرة إلى جانب تنظيم منتدى الدراسات الكورية…

❐ الاحتفال بالذكرى الثالثة لتأسيس المركز الثقافى بالأوبرا

هاجر عمران

قال بارك جاى يانج، مدير المركز الثقافى الكورى، إن السفارة بصدد تنظيم فاعليتين نهاية الشهر الجارى، الأولى احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 74 لإعلان القاهرة إلى جانب تنظيم منتدى الدراسات الكورية فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى نفس اليوم.

وأضاف فى تصريح لـ«المال» أن منتدى الدراسات الكورية يشهد حضور عدد من الخبراء، وربما بعض المسئولين الحكوميين، من كوريا، ومناقشة اللغة والثقافة الكورية، والتجربة الاقتصادية.

يذكر أن إعلان القاهرة هو مؤتمر عقد فى القاهرة فى 27 نوفمبر عام 1943 وكان من أحد نتائجه هو أن تصبح كوريا حرة ومستقلة، وحضره كل من فرانكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة، وونستون تشرتشل رئيس وزراء المملكة المتحدة والقائد تشان كاى تشيك من الصين.

وأضاف يانج أن المركز يحتفل بمرور 3 أعوام على ذكرى تأسيسه ويقيم حفل فنى راقص غداً الجمعة على المسرح الكبير، ويحيى الحفل فرقة الرقص الحديث الكورية بقيادة جاى دوك كيم، وستقدم الفرقة عرضها الشهير “Darkness Poomba”، الذى يضم مجموعة من الرقصات التقليدية الكورية التى تقدم بأسلوب حديث.

وتستحوذ الرقصات على %70 من العرض الفنى بينما الموسيقى على %30، ويتميز بالحركات السريعة المؤثرة، بالتزامن مع أنغام الجيتار والدرامز وأصوات الملحمة الكورية الشهيرة “بانسوري”.

يذكر أن العرض الفنى “Darkness Poomba” حصل على العديد من الجوائز الفنية، ومن أهمها الجائزة الأولى فى مهرجان سيول للرقص فى عام 2008، كما تم تقديمه فى العديد من البلدان الآسيوية والأوروبية وبعض بلدان أمريكا اللاتينية.

وأشار بارك إلى أن المركز يهدف إلى تنويع الفنون الكورية التى يقدمها داخل مصر، وتجمع بين الفنون التقليدية والحديثة.

وتزور فرقة الرقص الحديث مصر ضمن جولة للفرقة تشمل المجر والتشيك والإمارات، تحت رعاية هئية إدارة الفنون الكورية وهى منظمة غير ربحية تعمل مع وزارة الثقافة الكورية على تدعيم ونشر مختلف الفنون الكورية.