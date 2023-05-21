السفارة الكورية: «المالية» تواصل العمل لحل المشاكل التي تواجهها شركاتنا بمصر

وافق وزير المالية محمد معيط والسفير الكوري على مواصلة العمل لحل المشاكل التي تواجهها الشركات الكورية من أجل زيادة الاستثمارات الكورية في مصر، حسبما أعلنت السفارة الكورية بالقاهرة منذ قليل.

وقال بيان صحفي صادر عن سفارة كوريا الجنوبية، إن مصر شهدت تحديات اقتصادية منذ عام 2020 وحتى الآن وذلك نتيجة الأوضاع الدولية الصعبة وتدابير التقشف العالمية.

وأضافت أن مصر تسعى حاليًا للتغلب على تلك التحديات. وتابع البيان : تبذل مصر جهودًا نشطة ومتواصلة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل مصر إلى مقصد جاذب للاستثمارات.

وأشارت إلى أنه بفضل جهود الحكومة المصرية، استثمر العديد من الشركات الكورية في السوق المصرية ووسعت وجودها فيه، وحاليًا تجري الشركات الكورية العديد من المشاريع التعاونية الاقتصادية مع الجانب المصري بما فيها عقد الإنتاج المشترك لمدفع K-9 وإنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء وعقد إنتاج قطارات الخطي الثاني والثالث لمترو القاهرة وإلخ.

وفي خلفية التوسع في الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، تكمن الصداقة الوثيقة والتعاون المستمر بين السفير الكوري هونج جين ووك و و وزير المالية محمد معيط.

وأشارت إلى أن وزير المالية يتمتع بتقدير كبير لمساهماته الكبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مما أكسبه لقب “حلال المشاكل” بين الكوريين.

والتقى السفير هونج مع الوزير د. معيط اليوم الأحد الموافق 21 مايو وجاء هذا اللقاء بمناسبة انتهاء مهمته كسفير كوري لدى مصر لمدة 3 سنوات.

وخلال اللقاء، عبر السفير عن امتنانه لما بذله الوزير من جهود لحل المشاكل التي تواجهها الشركات الكورية ولتقدم العلاقة الاقتصادية بين البلدين وطلب دعم الحكومة المصرية المستمر لأنشطة الشركات الكورية لكي تتمكن من زيادة استثماراتها والعمل بصورة أكثر فاعلية داخل مصر.

وفي هذا الصدد، قال وزير المالية إن العلاقات الكورية المصرية قفزت إلى أعلى الدرجات التي لم تشهدها الدولتان من قبل معربًا عن شكره على شغف وتفاني السفير الكوري.

وأضاف أنه لن يكل في عمله لجذب مزيد من الاستثمارات الكورية وحل مشاكل الشركات الكورية في مصر، بالإضافة إلى التواصل النشط مع السفير الكوري الجديد من أجل تقدم العلاقة الثنائية في المستقبل.