السفارة الكندرية تنفي تغيير سياسات الهجرة للمصريين

سمر السيد وهاجر عمران:نفت السفارة الكندية بالقاهرة، التقارير التى نشرتها بعض وسائل الإعلام وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص تغيير سياستها لهجرة مواطنى مصر ودول أخرى ، مؤكدةً أنها معلومات زائفة وغير دقيقة.وأوضحت فى البيان الذى نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتم

سمر السيد وهاجر عمران:

نفت السفارة الكندية بالقاهرة، التقارير التى نشرتها بعض وسائل الإعلام وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص تغيير سياستها لهجرة مواطنى مصر ودول أخرى ، مؤكدةً أنها معلومات زائفة وغير دقيقة.

وأوضحت فى البيان الذى نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى”فيس بوك” أمس، أن سياستها تجاه اللجوء تتمثل فى أن يتقدم اللاجئ بطلب لجوء عند أى مدخل حدودى لوكالة خدمات الحدود الكندية التى ستحدد ما إذا كان الشخص مؤهلاً لذلك أم لا.

وتابعت:” إذا كان هذا الشخص مؤهلاً سيتم تحويله لقسم حماية المهاجرين التابع للمجلس الكندى للهجرة و اللاجئين للنظر”.

وأضافت أن المجلس الكندى للهجرة يضع فى اعتباره عند اتخاذه القرار ما إذا كان الشروط الخاصة بطالبي اللجوء متفقة مع تعريف الأمم المتحدة للاجئ التى تم تبنيها من قبل القانون الكندى وأيضاً شخص فى حاجة لحماية .

ولفتت البيانات المنشورة على الموقع الإلكترونى لوزارة الشئون الخارجية أنه وفقاً لميثاق حماية اللاجئين والهجرة ، يجب على كل شخص يرغب فى دخول كندا أن يتعرض لفحص أو امتحان فى مكان دخوله .

ولفتت إلى أن وكالة حماية الحدود و الشرطة الملكية الكندية تلعب دوراً أساسياً فى حماية وأمن المواطنين ، مؤكدةً أنه لا تتم أى أعمال قوة تجاه طالبى اللجوء غير أن هناك إجراءات تتخذ لمنع واعتراض دخول أشخاص بطريقة غير مشروعة.