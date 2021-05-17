سيـــاســة

السفارة الفلسطينية: بدء دخول جرحى العدوان الإسرائيلي إلى مصر (صور)

تقدمت بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية، ووزارة الصحة وأطقمها الطبية، بفتح المستشفيات المصرية أبوابها أمام الجرحى الفلسطينيين.
المال - خاص 9:37 م, الأثنين, 17 مايو 21 9:37 م, الأثنين, 17 مايو 21

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بدأ اليوم عملية نقل الجرحى من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على في قطاع غزة لليوم السابع.

جاء ذلك في بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، عبر صفحتها بفيسبوك.

وقال سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، إن هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس بالوقوف لتلبية احتياجات الجرحى الذين تم دخولهم عبر معبر رفح البري إلى الأراضي المصرية.

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ووفق دياب اللوح، قدمت الطواقم الطبية المتواجدة في الجانب المصري من المعبر واللجنة التي تم تشكليها من السفارة بالعلاج السريع للمصابين وإنهاء إجراءاتهم للتوجه للمستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة المصرية.

وأوضح اللوح أن العمل جار على قدم وساق لنقل بقية الجرحى من قطاع غزة لمصر، آملا أن يتم ذلك سريعا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وذلك حفاظا على حياة المصابين.

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وتقدم بالشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية، ووزارة الصحة وأطقمها الطبية، بفتح المستشفيات المصرية أبوابها أمام الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم.

وثمن اللوح وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر حتى اللحظة.

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بقلم المال - خاص

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