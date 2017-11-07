السفارة الفرنسية تعلق على احتجاز المحامى إبراهيم متولى

السفارة : نناقش مع مصر مسألة حقوق الإنسان بانتظام سمر السيد قالت السفارة الفرنسية، فى بيان صحفى، إن باريس تناقش مع السلطات المصرية بانتظام مسألة حقوق الإنسان. جاء ذلك تعليقاً على قضية احتجاز المحامى إبراهيم متولى حجازى، خاصةً بعد إعراب كل من كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة مخاوفه



السفارة : نناقش مع مصر مسألة حقوق الإنسان بانتظام

سمر السيد

قالت السفارة الفرنسية، فى بيان صحفى، إن باريس تناقش مع السلطات المصرية بانتظام مسألة حقوق الإنسان.

جاء ذلك تعليقاً على قضية احتجاز المحامى إبراهيم متولى حجازى، خاصةً بعد إعراب كل من كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة مخاوفها إزاء القضية.

وأضافت السفارة: أتاحت الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي التطرق إلى هذا الموضوع الهام، فضلا عن تقديم طلباتنا بشأن القضايا الفردية كما أوضح رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية استدعت سفراء ألمانيا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا أول أمس الأحد احتجاجاً على البيان الصادر عن الدول الخمس بشأن احتجاز متولي، وذكرت الوزارة أنه تم الإعراب خلال اللقاء عن الاستنكار للمغالطات الواردة في البيانات التى أصدرتها تلك الدول وتوصيف الموقف القانوني السليم لمتولي، والذي لا يعد معتقلاً، بل محتجز على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها.