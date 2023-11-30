السفارة الفرنسية بالقاهرة: حاملة الطائرات الطبية تستقبل أولى حالات المصابين من غزة

أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة، اليوم الخميس، أن حاملة المروحيّات الفرنسية “ديكسمود” المخصّصة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين في قطاع غزة والمتواجدة حاليًا بالعريش، استقبلت أولى الحالات لمصابين من غزة.

وذكرت السفارة عبر حسابها على منصة “إكس” تويتر سابقًا، أنه يتم تقديم الرعاية الطبية للمصابين على متن “ديكسمود” في العريش بالتعاون مع السلطات المصرية وبدعم القسم الصحي للقوات المسلحة الفرنسية والدفاع المدني الفرنسي ووزارة الصحة الفرنسية، جنبًا إلى جنب مع الشركاء البلجيكيين.

وكانت سفارة فرنسا بالقاهرة قد أعلنت عن وصول حاملة المروحيّات الفرنسية “ديكسمود” المخصّصة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين في قطاع غزة، إلى مصر اليوم الخميس، مشيرة إلى أن “ديكسمود” ستقدم الخدمات الطبية بالتعاون مع السلطات المصرية، حيث يوجد على متنها مقدمو رعاية طبية ومساعدات إنسانية لصالح قطاع غزة.