السفارة الصينية: مستلزمات طبية تصل القاهرة الأحد المقبل

القدرة الإنتاجية اليومية لكل خط هي 100 ألف كمامة

قالت السفارة الصينية بالقاهرة في بيان صحفي، إن الدفعة الثانية” بالكامل” وجزء من الدفعة الثالثة من المستلزمات الطبية التي تقدمها الصين لمصر ستصل مطار القاهرة الدولي في رحلتين يوم 3 مايو المقبل.

وقدمت مصر في وقت سابق إلى الصين، شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، كما قدمت الصين لمصر مستلزمات طبية تشمل كمامات وكواشف لفيروس كورونا وملابس واقية.

وكان السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، قد قال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في 19 أبريل الجاري، إن هناك تعاونا صينيا مصريا مشتركا في مصنع لإنتاج الكمامات بالمنطقة الحرة بمدينة نصر باستثمارات مشتركة، مشيرا إليّ أن المصنع يحتوي علي 5 خطوط إنتاج .

وأضاف السفير الصيني، أن القدرة الإنتاجية اليومية لكل خط هي 100 ألف كمامة، وتابع أنه من المقرر بعد تشغيل الخمس خطوط سيُكون الإنتاج اليومي بواقع نصف مليون كمامة طبية يوميا.

ولفت إليّ أن الصين ومصر بينهما علاقة شراكة دائمة ، مشيرا إليّ أنه بعد انتهاء الفيروس سيكون هناك تعاون كثيف ومستمر بين الجانبين .