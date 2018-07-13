السفارة السعودية في القاهرة تصدر بيانا بشأن ابتزاز السعوديات

وكالات:نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وجود رسالة صوتية، منتشرة عبر تطبيق "واتس آب"، لأحد موظفيها، يحذر من عصابات تبتز الفتيات السعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأضافت أنها تود التأكيد على عدم مسؤوليتها عن أي معلومات يتم نشرها وتداولها بشكل اجتهادي فردي خارج إطار قنوات الس

وكالات:





نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وجود رسالة صوتية، منتشرة عبر تطبيق “واتس آب”، لأحد موظفيها، يحذر من عصابات تبتز الفتيات السعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنها تود التأكيد على عدم مسؤوليتها عن أي معلومات يتم نشرها وتداولها بشكل اجتهادي فردي خارج إطار قنوات السفارة الرسمية.

وكانت قد انتشرت رسائل ونسبت لأحد موظفي السفارة السعودية، يحذر فيها من وجود عصابات تقوم بابتزاز الفتيات السعوديات في مصر.

نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وجود رسالة صوتية، منتشرة عبر تطبيق “واتس آب”، لأحد موظفيها، يحذر من عصابات تبتز الفتيات السعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنها تود التأكيد على عدم مسؤوليتها عن أي معلومات يتم نشرها وتداولها بشكل اجتهادي فردي خارج إطار قنوات السفارة الرسمية.

وكانت قد انتشرت رسائل ونسبت لأحد موظفي السفارة السعودية، يحذر فيها من وجود عصابات تقوم بابتزاز الفتيات السعوديات في مصر.