سيـــاســة

السفارة السعودية : الملك سلمان يتلقى اتصالا من الرئيس السيسي للاطمئنان على صحته

أفادت مصادر سعودية أن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مستقرة
سمر السيد 5:58 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20 5:58 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20

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تلقى اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطمأن فيه على صحته، داعيًا الله أن يديم عليه الصحة والعافية.

جاء ذلك في بيان صحفي وزعته السفارة السعودية بالقاهرة .

وأفادت وسائل إعلامية في تصريحات نقلتها عن مصادر سعودية، أن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مستقرة، وذلك بعد دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض أمس بسبب التهاب في المرارة.

ووفقاً لوكالة “رويترز”، قالت ثلاثة مصادر سعودية رفضت نشر أسمائها، بينها مصدران تحدثا في وقت متأخر مساء أمس الاثنين والثالث اليوم الثلاثاء، إن الملك بخير.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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