السفارة السعودية : الملك سلمان يتلقى اتصالا من الرئيس السيسي للاطمئنان على صحته

تلقى اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطمأن فيه على صحته، داعيًا الله أن يديم عليه الصحة والعافية.

جاء ذلك في بيان صحفي وزعته السفارة السعودية بالقاهرة .

وأفادت وسائل إعلامية في تصريحات نقلتها عن مصادر سعودية، أن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مستقرة، وذلك بعد دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض أمس بسبب التهاب في المرارة.

ووفقاً لوكالة “رويترز”، قالت ثلاثة مصادر سعودية رفضت نشر أسمائها، بينها مصدران تحدثا في وقت متأخر مساء أمس الاثنين والثالث اليوم الثلاثاء، إن الملك بخير.