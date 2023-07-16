السفارة الروسية: محافظ بطرسبرج يبحث تنظيم فعاليات ثقافية مع الإسكندرية

تسعى مدينة بطرسبرج الروسية إلى مناقشة تنظيم فعاليات ثقافية ورياضية مشتركة بالتعاون مع مدينة الإسكندرية بمصر، وفقا لبيان صحفي وزعته السفارة الروسية بالقاهرة .

وقال محافظ سانت بطرسبرج ألكسندر بيغلوف ، إنه من الممكن زيادة التعاون مع الدول الأفريقية في مجال التعليم ، مشيرا إلى أن الشباب الأفارقة يأتون إلى سانت بطرسبرج للدراسة.

وأضاف في البيان الصادر عن السفارة الروسية : في العام الدراسي 2022-2023 درس 2580 طالبا أفريقيا في جامعات المدينة الروسية وهو ما يمثل 7.27 % من عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في روسيا الاتحادية.

أشار بيغلوف أيضا إلى أن سانت بطرسبرج يمكن أن تتعاون مع الدول الأفريقية في المشروعات المشتركة الجديدة في مجالات المرافق وإمدادات المياه والصرف الصحي.

وتابع إنه خلال المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات بين سانت بطرسبرج والعديد من المنظمات من مصر والمغرب وكينيا وناميبيا وتونس وأنجولا.