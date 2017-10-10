السفارة الروسية : شباب مصر محل ترحيب في سوتشي

ولاء البري استقبل السفير الروسي في القاهرة سيرجي كيربيتشنكو اعضاء اللجنة التنفيذية للوفد المصري برئاسة شريف جاد المشارك في المهرجان العالمي للشباب و الطلبة و الذي يعقد في مدينة سوتشي في الفترة من 14 – 22 اكتوير الجاري .و ضمت عضوية اللجنة كل من محمود دسوقي ممثلا عن الاحزاب

ولاء البري

استقبل السفير الروسي في القاهرة سيرجي كيربيتشنكو اعضاء اللجنة التنفيذية للوفد المصري برئاسة شريف جاد المشارك في المهرجان العالمي للشباب و الطلبة و الذي يعقد في مدينة سوتشي في الفترة من 14 – 22 اكتوير الجاري .

و ضمت عضوية اللجنة كل من محمود دسوقي ممثلا عن الاحزاب و اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي، و سامي عمار عن وزارة الشباب و الرياضة ، و داليا يسري عضوة البرنامج الرئاسي ، و محمد بسيوني عن شباب تحيا مصر ، حضر المقابلة اليكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة .

وأكد السفير أن مشاركة الوفد المصري في المهرجان بحضور 20 ألف من شباب العالم يمثلون 150 دولة هو أمر في غاية الأهمية، وكما هو يتضح من البرنامج أن الوفد المصري سيلقي ترحيبا من اللجنة المنظمة بدليل العدد الكبير الذي وصل إلى 100 شخص من مصر فقط وهو يعكس أهمية مصر التي تعد قلب الوطن العربي.

وأشار كيربيتشنكو إلى أن مجرد المشاركة في هذا المهرجان الكبير هي أمنية لأي شاب في العالم، فهو الحدث الأكبر والأكثر أهمية حيث تتاح الفرصة للشباب للانفتاح على ثقافات الشعوب المختلفة، والفوز بصداقات جديدة، والتوحد تحت شعار السلام والمحبة ونبذ العنف، وضد التعصب، ولا شك أن الحظ حالفكم في هذه الفرصة التي سوف تظل في أذهانكم للأبد.

وقد ناقشت اللجنة مع السفير قضية عودة السياحة الروسية والطيران إلى مصر والدور الذي يمكن أن يلعبه الوفد المصري من خلال هذه المشاركة العالمية لدعم العلاقات الثنائية بين الشعبين التي تتمتع بخصوصية ليس فقط على مستوى الحكومتين بل وعلى مستوى الشعبين، حيث تعد منتجعات الغردقة وشرم الشيخ هي الأفضل للسائح الروسي على مستوى العالم، وتمنى السفير للوفد المصري تقديم مشاركة متميزة في المهرجان، مؤكدا أنه يثق في قدرة الشباب المصري في تمثيل مصر تمثيلا مشرفا.

ومن جانبه قدم شريف جاد رئيس الوفد المصري الشكر للسفير على كل التسهيلات التي قدمها المركز الثقافي الروسي والقنصلية للوفد المصري الذي يضم 100 مشارك في أكبر مشاركة مصرية في المهرجانات العالمية.