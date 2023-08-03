السفارة الروسية تستعرض ملخص نتائج القمة الثانية للمنتدى الروسي الأفريقي

عرضت السفارة الروسية بالقاهرة ملخص نتائج القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرج خلال الفترة الماضية.

وانعقدت القمة الروسية الأفريقية الثانية التي تناولت العلاقات بين روسيا ودول القارة الأفريقية، وقالت السفارة الروسية إنه على الرغم من الضغط غير المسبوق من الغرب، فقد حضرت وفود رسمية من 48 دولة (27 دولة ممثلة على مستوى الأشخاص الأول والثاني) وأكبر 5 مجموعات تكامل في القارة الأفريقية.

تبادل هادف

وتألفت القمة من جلستين عامتين عقدتا في 28 يوليو الماضي، شارك فيهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الافريقي، رئيس اتحاد جزر القمر غزالي العثماني ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقهي محمد ورؤساء دول القارة الافريقية. في الاجتماع الثاني للقمة، تمت المناقشة على شكل إفطار عمل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الملاحظات الختامية في الجلسة العامة الثانية للقمة، إنه كان هناك تبادل هادف ومهم لوجهات النظر حول مجموعة كاملة من مواضيع التعاون الاستراتيجي بين روسيا والدول الأفريقية.

أضاف أنه تم تحديد المجالات الرئيسية لمزيد من العمل المشترك، وخطط تعزيز تنسيق السياسة الخارجية، وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار، والتعاون الصناعي بين روسيا ودول القارة الأفريقية.

وأكد تقديره نتائج عملنا المشترك في القمة، وثقته من أن النتائج التي تم تحقيقها تشكل أساسا جيدا لزيادة تعميق الشراكة الروسية الأفريقية لصالح ازدهار ورفاهية شعوبنا.

وأشارت السفارة الروسية أنه خلال المناقشات، أعلن المشاركون التزامهم بالبناء المشترك لهيكلية جديدة وأكثر عدلا ومتعددة الأقطاب للنظام العالمي على أساس المساواة في السيادة بين الدول والتعاون متبادل المنفعة.

نتائج القمة

ونتيجة للقمة، اعتمد المشاركون 5 وثائق رئيسية:

• إعلان القمة الروسية الأفريقية الثانية.

• إعلان القمة الروسية الأفريقية الثانية حول منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي.

• إعلان القمة الروسية الأفريقية الثانية حول التعاون في مجال ضمان أمن المعلومات الدولي.

• إعلان القمة الروسية الأفريقية الثانية حول تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.

• خطة عمل منتدى الشراكة الروسية الأفريقية للفترة 2023-2026.

بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم توقيع وثيقتين مع مجموعات تكامل أفريقية رائدة:

• مذكرة تفاهم بين حكومة روسيا الاتحادية والمنظمة الحكومية الدولية للتنمية حول أسس العلاقات والتعاون.

• مذكرة تفاهم بين حكومة روسيا الاتحادية والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا حول أسس العلاقات والتعاون.

برنامج الأعمال

واستند برنامج الأعمال الخاص بالمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي إلى المناقشات المكرسة لتطوير إمكانات التعاون الروسي الأفريقي، وتمت إضافة بعد إنساني إلى المسارات السياسية والاقتصادية التقليدية.

الحضور

و شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس اتحاد جزر القمر غزالي أسوماني، والبطريرك كيريل، بطريق موسكو وعموم روسيا، ورئيس ورئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي بنديكت أوراما ورئيسة بنك التنمية الجديد ديلما روسيف.

وأدارت الاجتماع إيرينا أبراموفا، مديرة معهد الدراسات الأفريقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

شارك في الأحداث هذه المرة أكثر من 9000 مشارك وممثل إعلامي من روسيا و 104 دول ومنطقة أجنبية.

ومن بين المشاركين هناك حوالي 1000 ممثل لشركات أجنبية، وأكثر من 2000 ممثل روسي، وحوالي 1100 ممثل للوفود الرسمية الأجنبية وأكثر من 750 وفد روسي”، حسب ما أكد أنطون كوبياكوف، مستشار رئيس روسيا الاتحادية، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة لإعداد وعقد الأحداث بصيغة روسيا وأفريقيا.

تم عقد ما مجموعه 59 جلسة نقاش بمشاركة 457 متحدثا في أربعة مجالات رئيسية: “اقتصاد العالم الجديد”، “التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا”، “المجال الإنساني والاجتماعي: معا من أجل جودة جديدة الحياة” و”الأمن المتكامل والتنمية السيادية”.

وعلى هامش الفعاليات، تم ايضا انعقاد المنتدى الإعلامي ومؤتمر عمداء الجامعات ومائدة مستديرة بمشاركة أجهزة الرقابة العليا في روسيا والدول الإفريقية وفعاليات في إطار برنامج الشباب وجلسات منتدى الأعمال الإبداعية، كما وتم عقد منتدى “المجتمع الصحي”. تضمنت البرامج الثقافية والرياضية المكثفة مهرجان سانت بطرسبرغ الثقافي “فصول بطرسبورج”، وهو سباق رياضي نظمته مؤسسة روسكونجرس، بالاشتراك مع المنطقة غير الربحية المستقلة “رابطة الأبطال”، وسباق “ذهب لادوغا” الدولي المتعدد الأيام لركوب الدراجات على الطرق.

ونتيجة المنتدى، تم توقيع 161 اتفاقية لا تعتبر أسرارا تجارية (146 منها مع منظمات وسلطات أجنبية)، في حين لم يتم الكشف عن مبالغ الاتفاقيات. تم إبرام معظم الاتفاقيات في مجال التعاون الإنساني. وتم إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات في الصناعات التالية:

• التعاون الدولي والإقليمي – 56؛

• التربية والعلوم – 51؛

• التعاون العلمي والتقني – 10؛

• التصدير والنشاط الاقتصادي الأجنبي – 10.

البرنامج الرياضي



في إطار البرنامج الرياضي للمنتدى، ناقش وزير الرياضة في روسيا الاتحادية أوليج ماتيتسين، ورئيس روسيا الاتحادية للجمباز الإيقاعي إيرينا فينر، ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف، توسيع التعاون مع الزملاء الأفارقة. في جلسة “الرياضة – جسر الصداقة”، كان الموضوع الرئيسي للجلسة تقديم ألعاب الصداقة العالمية، التي ستقام في سبتمبر 2024 في موسكو وإيكاترينبرج.

كما تم تقديم المشروع الرائد الجديد للرياضة الروسية من قبل المبادر، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر كريمليف والمدير العام للجنة المنظمة للألعاب أليكسي سوروكين. وقعت مؤسسة روسكونجرس واللجنة المنظمة لألعاب الصداقة العالمية اتفاقية تعاون.

برنامج الشباب



تضمن برنامج الشباب حلقات نقاش وموائد مستديرة مع القادة الشباب الروس والأفارقة في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا. كجزء من الأحداث المخطط لها، كان هناك أيضا عرض تقديمي لمهرجان الشباب العالمي، الذي سيعقد في روسيا في عام 2024. سيجمع المهرجان أكثر شباب العالم تقدما.

البرنامج الثقافي



في الفترة من 25 إلى 29 يوليو، في سانت بطرسبرج، كجزء من القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، أقيم المهرجان الثقافي “فصول بطرسبورغ”. تضمن البرنامج أحداثا مصممة لتكشف لسكان وضيوف العاصمة الشمالية اللوحة الكاملة للثقافة الأفريقية النابضة بالحياة – من المطبخ التقليدي إلى الفن المعاصر.

ومن 25 يوليو إلى 28 يوليو، أقيمت أيام الثقافة والسينما الأفريقية في استوديو “لينفيلم”. على مدى أربعة أيام، تم تقديم بانوراما واسعة للسينما الأفريقية – من أعمال الاستوديوهات المستقلة بميزانية 200 دولار إلى نجاحات مهرجان “كان” السينمائي.

وفي يومي 28 و 29 يوليو، أقيم المهرجان الصيفي الثالث لمدرسة إنوبراكتيكا “القيم العالمية” على المسرح الرئيسي لمسرح “ألكسندرينسكي” في سانت بطرسبرغ. كان أحد الجوانب الرئيسية للمهرجان هو التبادل الثقافي بين الطلاب من روسيا ودول أخرى. برنامج مثير من الإنتاجات الأصلية من أفضل مصممي الرقصات من روسيا وخارجها، العرض الأول في العالم لباليه بوريس إيفمان “My Jerusalem”، إضافة إلى ضيوف خاصين.

وفي 29 يوليو، أقيم مهرجان “إيقاعات إفريقيا” في ساحة موسكوفسكايا، وبلغت ذروتها بحفل موسيقي ضخم يضم مقطوعات موسيقية أصلية قدمتها مجموعات موسيقية أفريقية، وعروض عالمية لمؤلفي سانت بطرسبرج، وأعمال حول موضوعات أفريقية يؤديها أوركسترا الحاكم السيمفوني بقيادة أليكسي نياجي. كجزء من برنامج الحفلات الموسيقية، قدمت مجموعة Sounds of Dreams، مجموعة من الطلاب من زامبيا، المتأهلين للتصفيات النهائية لبرنامج “الغناء في المطبخ من جميع أنحاء البلاد”.

إضافة إلى ذلك، خلال أيام القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، تم تنفيذ مشروع تذوق الطعام في “نجوم أفريقا”، والذي قدم لسكان وضيوف سانت بطرسبرغ أفضل الأطباق التقليدية في القارة الأفريقية. كان بالإمكان تذوق الأطباق في أكثر من 20 مطعما في سانت بطرسبرج.

مجالات التعاون

في المجموع، تم تقديم أكثر من 50 منصة عرض حول مجالات التعاون الرئيسية بين روسيا والدول الأفريقية في موقع المنتدى.

مجمعات الوقود والطاقة: شركة “روساتوم”، “نوفاتيك”، “غازبروم”.

القطاع الطبي: جناح “الحياة الصحية” الذي قدم 25 منظمة رائدة في مجال الطب والصيدلة.

قطاع التمويل: “سبيربنك”، بنك غ.ب.ب.” (شركة مساهمة)، بنك “أفريكسيمبانك”، شركة “جوزناك”.

قطاع المعادن: “الشركة المتحدة للمعادن”، شركة المعادن القابضة “نوفوستال-م” وغيرها.

الكيمياء: شركة “فوسآغرو”، شركة “أرنيست”، شركة “أورالخيم”، شركة “أورالكالي”.

الزراعة الصناعية: شركة “روستسيلماش”.

قطاع تكنولوجيا المعلومات: Positive Technologies و Dr. Web وغيرها.

صناعة النقل: شركة KAMAZ و AVTOVAZ و URAL وشركة السكك الحديدية وشركات أخرى.

وعقد المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي بدعم من الشركاء العامين: شركة “غازبروم”، “غازبرومبانك”، الشركة الحكومية “روساتوم”، شركة “أورالخيم”، شركة “أورالكالي”؛ الشريك الاستراتيجي: شركة “روسيتي”؛ الشركاء: شركة “لوك أويل”، شركة “نوفاتيك”، “سبيربنك”؛ الشريك الوطني: AVTOVAZ؛ الشركاء التنظيميون: البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ومركز التصدير الروسي.