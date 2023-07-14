السفارة الروسية ترحب بجهود مصر الرامية إلى حل الأزمة السودانية

رحبت السفارة الروسية بالقاهرة، بجهود مصر الرامية إلى حل الأزمة السودانية.

وقالت السفارة الروسية في بيان صحفي أصدرته اليوم ، إنها تأمل أن تتيح صيغة الوساطة التي أطلقتها الدول المجاورة للسودان مع الدور القيادي للقاهرة إلى جانب الخطوات الأخرى على مسارات حفظ السلام الأفريقية الأخرى فرصة لتحقيق وقف إطلاق النار المستدام وبدء العملية السياسية وضمان إرسال المساعدات الإنسانية إلى السودان.

وأضافت في البيان الصادر بشأن رأيها في الوضع حول السودان: تدعم روسيا، مثل مصر، تقليديا ضمان الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقضاء على أي تناقضات من خلال الحوار الشامل المباشر.