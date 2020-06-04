السفارة البريطانية: 14 شركة تبحث تحديات «كورونا» بمنتدى المستثمرين الافتراضي

أعضاء المنتدي الأربعة عشر، يمثلون مجموعة واسعة من القطاعات التجارية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والبنوك والاتصالات والسيارات.

أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة، تنظيم منتدى المستثمرين البريطانيين (BIF) الافتراضي الثاني لكبار المستثمرين الإنجليزيين في مصر بهدف استعراض التقدم في تناول تحديات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتبادل الخبرات بشأن التدابير المتخذة للحفاظ على خططهم الاستثمارية طويلة الأجل.

وقالت السفارة البريطانية في بيان صحفي، إن أعضاء المنتدي الأربعة عشر، يمثلون مجموعة واسعة من القطاعات التجارية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والبنوك والاتصالات والسيارات.

خطط ما بعد كورونا

وتابع بيان السفارة البريطانية، أن الشركات ناقشت خططها الانتقالية لما بعد كورونا المستجد (كوفيد-19) ومسؤولياتها الاجتماعية (CSR) خلال الأزمة العالمية المستمرة، وكذلك خططهم الاستثمارية المستقبلية.

كما تم إطلاع الشركات على خطط مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (COP26) المقرر استضافته في المملكة المتحدة في نوفمبر 2021.

الحضور

حضر المنتدى السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز والمبعوث التجاري البريطاني لمصر السير جيفري دونالدسون ومسؤول من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عمرو نور الدين.

كما حضر ممثلون عن غرفة التجارة المصرية البريطانية وجمعية الأعمال المصرية البريطانية وعدد من موظفي السفارة بما فيهم أعضاء قسم التجارة الدولية.

الشركات المشاركة

وشملت الشركات المُشارِكة BP: وشيل وأكتيس وبومباردييه (Bombardier) وجلاكسو سميثكلاين (GSK) وآى إتش جي (IHG) وبرايس ووترهاوس كوبرز وفودافون واسترا زينيكا وستاندرد تشارترد (Standard Chartered) وبيرسون وبنك إتش إس بي سي ويونيليفر وبوبا (Bupa)

وقال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: “يوفر منتدى المستثمرين البريطانيين منصة مفتوحة للحوار بين الشركات البريطانية وممثلي الحكومات من مصر والمملكة المتحدة تُمكنهم من العمل معًا لتحقيق أهداف الرخاء المشترك”.

وأضاف إن التزام الشركات البريطانية بأن تكون جزءًا من هذا المنتدى هو دليل على رغبتها في التغلب على التحدي الذي يمثله هذا الوباء والتخطيط للاستثمارات المستقبلية.