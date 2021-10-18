سيـــاســة

السفارة البريطانية: نقدر دور مصر في استقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ناقش الوزير البريطاني برنامج تغير المناخ مع وزير الخارجية شكري
سمر السيد 11:21 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21 11:21 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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قام وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، بتعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر في أول زيارة رسمية له إلى البلاد، حيث شارك في عدد من الاجتماعات مع المسئولين المصريين الرئيسيين.

وبحسب بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية ، قال السفير إنه لطالما كانت المملكة المتحدة تقدر دور مصر في العمل من أجل الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعتبر مصر وسيطًا رئيسيًا في النزاعات الإقليمية، مثل أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وأضاف بيان السفارة البريطانية، أن الوزير البريطاني جدد شكره لوزير الخارجية المصري سامح شكري لالتزام بلاده بمحادثات الوساطة الجارية بين إسرائيل وحماس.

وفيما يتعلق بليبيا، تشترك المملكة المتحدة ومصر في مصالح مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على إحلال الأمن في البلاد.

كما ناقش الوزير البريطاني برنامج تغير المناخ مع وزير الخارجية شكري، أسبوعين قبل مؤتمر المناخ الدولي COP26.

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وفي اجتماع منفصل مع وزير النقل الفريق كامل الوزير، استكشف الوزير كليفرلي كيف يمكن أن يوفر النقل النظيف والطاقة المتجددة في مصر فرصًا استثمارية للشركات البريطانية.

وفي حديثه بعد الزيارة، قال جيمس كليفرلي:

“في أول زيارة رسمية لي إلى مصر، رأيت بنفسي كيف تنمو العلاقة بين المملكة المتحدة ومصر بقوة. تستثمر المملكة المتحدة في شراكاتها مع مصر، من التجارة إلى معالجة تغير المناخ، وتعمل بلداننا معًا لرؤية ازدهار مصر”.

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بناءً على اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة ومصر، التقى الوزير كليفرلي برجال أعمال بريطانيين في القاهرة لمعرفة المزيد عن حجم الفرص المتاحة للاستثمار البريطاني والتوسع في مصر. تتنامى العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة ومصر، حيث لا تزال الشركات البريطانية من بين أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

ورحب الوزير بالإصدار الأخير للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، بعد لقاءات مع شخصيات رفيعة المستوي في الحكومة المصرية.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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