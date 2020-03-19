السفارة البريطانية في الكويت تنصح رعاياها العالقين بالمغادرة بواسطة «المعارف والأصدقاء»

طلبت السفارة البريطانية من رعاياها العالقين في الكويت مغادرة البلاد ونصحت الأشخاص غير القادرين منهم على تحمل مصاريف السفر الاعتماد على الأصدقاء أو المعارف.

وحسب تدوينة لحساب منسوب إلى السفارة البريطانية في الكويت، تمت مخاطبة البريطانيين العالقين هناك بتلك الإجراءات.

وتمت مطالبتهم بالاعتماد على المعارف والأصدقاء أو حتى على المؤسسات الخيرية المحلية مثل بيت الزكاة الكويتي أو جيش الخلاص.

نصيحة إلى العالقين في الكويت

وقالت السفارة البريطانية: “إذا كنت عالقا في الكويت ولا تملك الأموال التي تكفي لتغطية تكاليف مغادرة البلاد فبرجاء أطلب المساعدة من الأصدقاء/ المعارف أو من المؤسسات الخيرية المحلية في الكويت مثل بيت الزكاة أو جيش الخلاص.”

بريطانيا تغلق المدارس بعد تردد

وقررت بريطانيا أمس الأربعاء إغلاق المدارس كما وضعت 20 ألف جندي في حالة استعداد.

وذلك وسط صعود حالات الوفيات في البلاد إلى 104 حالة والإصابات إلى 2626 شخص.

ويجئ قرار إغلاق المدارس في بريطانيا بعد أن أبدت الحكومة البريطانية ترددا تجاه إغلاق المدارس أمام نحو 10 ملايين طالب بريطاني.

وأقبلت عدة دولة أوربية خلال الأيام القليلة الماضية على تعطيل الدراسة في المدارس.

وقررت وزارة الدفاع البريطانية وضع 20 ألف جندي في حالة استعداد ضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتشهد مدينة لندن أكبر صعود لحالات الإصابة مما يجعلها عرضة لإجراءات أكثر تشددا، حسب تصريحات رئيسة وزراء إسكتلندا.

وردا على انباء صحفية أشارت إلى إقبال الحكومة البريطانية على إجراءات إغلاق محتملة في لندن، قال جونسون أن بريطانيا بلد حريات.

لكنه اضاف أنه لا يستبعد شيئا ضمن جهود التصدي لانتشار الفيروس.

الكويت تعلن شفاء 3 مصابين

وفي الكويت، أعلنت السلطات اليوم الخميس شفاء 3 مصابين بعدوى فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 18 حالة.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا يحظر إقامة حفلات الأعراض وحذرت المخالفين بالحبس 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 50 إلى 200 دينار.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الخميس تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات إلى 148.

