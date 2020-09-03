السفارة البريطانية : فتح باب الطلبات للحصول على منح تشيفننج الدراسية الحكومية

تدعم تشيفننج الطلاب المصريين لدراسة درجة الماجستير لمدة عام واحد في أي مجال وفي أي من جامعات المملكة المتحدة العالمية.

قالت السفارة البريطانية بالقاهرة في بيان صحفي، إنه تم فتح باب الطلبات للحصول على منح تشيفننج الممولة بالكامل من حكومة المملكة المتحدة اليوم (3 سبتمبر) بتقديم الطلبات عبر الموقع: www.chevening.org/apply

وأضاف بيان السفارة البريطانية ، إن آخر موعد للتقديم هو 3 نوفمبر 2020 الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

وتدعم تشيفننج الطلاب المصريين لدراسة درجة الماجستير لمدة عام واحد في أي مجال وفي أي من جامعات المملكة المتحدة العالمية.

وتشمل معايير التأهل حيازة درجة جامعية وخبرة عملية لا تقل عن سنتين.

وتقدم تشيفننج أيضا زمالات في مجالات الفنون والثقافة والدراسات الإسلامية.

وفي عام 2020 قدمت تشيفننج 39 منحة دراسية للمصريين في مجالات مختلفة تتضمن العلوم المالية والأعمال والتنمية وعلم الآثار.

كما قامت شركة البترول العملاقة BP Egypt برعاية باحث لدراسة هندسة البترول في المملكة المتحدة.

وشكلت النساء أكثر من نصف عدد الدارسين الناججين، حيث تستعد 25 سيدة لمتابعة الدراسة لدرجة الماجستير.

وأتاحت تشيفننج الفرصة لأكثر من 1400 مصري ومصرية للدراسة في المملكة المتحدة منذ عام 1983.

وكان من بين خريجي برنامج تشيفننج المصريين: محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وقال الدكتور مصطفى عطية خريج برنامج تشيفننج والاستشاري الدولي للإعاقة والشمول: “من خلال تشيفننج انخرطت بعمق مع ثقافات ومفاهيم وأيديولوجيات أوسع لم أكن قد تعرفت عليها من قبل”.

أضاف :”لقد وسعت معيشتي في الخارج تفكيري وجعلتني أتساءل عن الصور النمطية والأفكار المسبقة التي لم نتعلم مناقشتها من قبل.”

وقال نيراف باتل القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية في مصر:”يسعدني أن أعلن أن طلبات الحصول على منحة تشيفننج مفتوحة اعتبارا من اليوم”.

أضاف أن تشيفننج فرصة هائلة للطلاب الذين يشاركون فيها – فهى توفر فرصة للتعلم والتطور في بعض أرقى الجامعات في العالم.

وتابع أنه يشجع أي شخص يستوفي المعايير على التقديم، متمنيا للمتقدمين لهذا العام حظا سعيدا.