السفارة البريطانية : فتح باب التقديم لمنح تشيفنينج للدراسة في المملكة المتحدة لعام 2023-2024

أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة أنه تم فتح باب التقديم لمنح تشيفنينج للدراسة في المملكة المتحدة للعام الدراسي 2023- 2024 فيما بين 2 أغسطس و1 نوفمبر 2022، ويتم تقديم الطلبات عبر www.chevening.org/apply

تُمنح منح تشيفنينج الدراسية للأفراد من جميع الخلفيات الذين يمكنهم إثبات أن لديهم الالتزام والمهارات المطلوبة لإحداث تغيير إيجابي، ويمكنهم إظهار كيف ستساعدهم درجة الماجستير البريطانية على القيام بذلك.

تقدم المنحة دعمًا ماليًّا كاملًا للطلبة للحصول على أية درجة ماجستير في أية جامعة بريطانية مطروحة من المنحة، وتوفر فرصة اكتساب مجموعة واسعة من الخبرات الأكاديمية والمهنية والثقافية الحصرية أيضًا.

قال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي: “منحة تشيفنينج الدراسية هي فرصة استثنائية لأي شخص يرغب في مواصلة تعليمه وحياته المهنية، في خدمة بلده.

وتابع: إن عددًا من زملائي وأصدقائي المصريين من خريجي برنامج تشيفنينج، وهم دليل ملهم على قوة البرنامج. إن الدراسة في المملكة المتحدة لا تتيح لك اكتساب المهارات والأدوات اللازمة التي تحتاجها للتطور والنمو كمحترف فحسب،

بل تساعد أيضًا في توسيع أفقك ورؤيتك للعالم. ويأتي الطلاب للدراسة في المملكة المتحدة من جميع أنحاء العالم، ويستفيدون من بعض الجامعات الأعلى تصنيفًا على مستوى العالم.

هناك قدر كبير من المكاسب التي يوفرها تقديم طلب للمنحة، ولا توجد هناك أية قيود للتقديم فيما يتعلق بالسن أو العِرق أو الجنس أو الدين أو الخلفية.

إذا كان لديك ما يلزم لتكون طالبًا في تشيفنينج، فأنا أشجعك على التقديم قبل الموعد النهائي في 1 نوفمبر، وأتمنى لكم كل التوفيق”.

وقالت رئيسة المِنح الدراسية في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) نايومي راينر: “مع استمرار العالم في معالجة القضايا العالمية، يسعى برنامج تشيفنينج إلى بناء مجتمع دولي من الأشخاص الملتزمين بالعمل معًا لتحقيق تغير إيجابي. ونفعل ذلك من خلال دعمهم في التعليم”.

إضافة إلى ذلك قال الدكتور مصطفى عطية، خريج برنامج تشيفنينج والمستشار الدولي في مجال الإعاقة والشمول: “من خلال برنامج تشيفنينج، انخرطتُ بعمق في ثقافات ومفاهيم وأيديولوجيات أوسع لم أكن قد تعرفت عليها من قبل. لقد أتاح العيش في الخارج توسيع تفكيري للتشكيك في الصور النمطية والأفكار المسبقة التي لم نتعلم مناقشتها من قبل.”

منذ إنشاء البرنامج في 1983، أتيحت الفرصة لأكثر من 50000 متخصص للدراسة في المملكة المتحدة من خلال تشيفنينج.

وهناك أكثر من 1500 منحة دراسية معروضة على مستوى العالم للعام الدراسي 2023/ 2024، مما يدل على التزام المملكة المتحدة المستمر تجاه إعداد قادة الغد.

ومن بين خريجي برنامج تشيفنينج المصريين نائب رئيس الوزراء السابق د. زياد بهاء الدين، المستشارة القانونية، ومديرة إدارة الشئون القانونية بالاتحاد الأفريقي د. نميرة نجم، وعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية د. شريف كامل.