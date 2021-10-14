السفارة البريطانية : «جلوبل إك» تشتري محطة للطاقة المتجددة في «بنبان» أسوان

قال الرئيس التنفيذي لشركة جلوبل إك ،"الحكومة المصرية حددت أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، يسعدنا دعم مصر للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة. "

أقامت السفارة البريطانية بالقاهرة احتفالا بمناسبة شراء شركة جلوبل إك Globeleq البريطانية لمحطة ARC للطاقة المتجددة (66 ميجاوات) الواقعة في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.

وقالت السفارة في بيان صحفي إنه تم تطوير محطة ARC للطاقة الشمسية من قبل تحالف يضم SECI Energia و Enerray و Desert Technologies في الجولة الثانية من خلال برنامج التعريفة الجمركية الرائد للحكومة المصرية.

وتم تمويل المشروع من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، ومجموعة (CDC) المساهمة في جلوبل إك ، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، والبنك العربي الأوروبي، و مؤسسة التمويل Finance in Motion.

ستوفر جلوبل إك خدمات إدارة الأصول وستشرف على مقاول التشغيل والصيانة

وبحسب بيان السفارة البريطانية ؛توفر جلوبل إك خدمات إدارة الأصول وستشرف على مقاول التشغيل والصيانة GILA Al Tawakol. ويتم ربط ARC بمركز جلوبل إك للمراقبة ومقره كيب تاون، جنوب إفريقيا.

وتعد مصر سوقًا رئيسيًا لشركة جلوبل إك ، ويعد شراء محطة ARC بمثابة نقطة انطلاق لإنشاء منصة لدعم المزيد من الاستثمارات في البلاد، بما في ذلك الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وتخزين طاقة البطاريات، وعلى المدى الطويل، تحلية المياه و مشاريع الهيدروجين الخضراء.

وقال السفير البريطاني في مصر ، جاريث بايلي: “يسعدني أن أرى تمسك جلوبل إك بسوق الطاقة المتجددة في مصر. بينما تستعد المملكة المتحدة لاستضافة مؤتمر COP26 لتغير المناخ، في غضون أسبوعين فقط ، تسلط استثمارات مثل هذه الضوء على النمو النظيف، وهو محور برنامج التجارة لدي المملكة المتحدة. سنواصل دعمنا لاستراتيجية مصر الطموحة للطاقة المستدامة. تهانينا لـجلوبل إك على هذا الإنجاز الهام ، وأتطلع إلى رؤية المزيد من الاستثمارات البريطانية عالية القيمة والبارزة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر في المستقبل. “

وقال مايك سكولي ، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبل إك: “تتيح هذه الصفقة فرصة ممتازة للحصول على أصول تشغيلية مع فريق راسخ. لقد حددت الحكومة المصرية أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، وكواحدة من أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة في إفريقيا، يسعدنا دعم مصر للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة. “