السفارة البريطانية تنتظر ردود أفعال الشركات على قانون الاستثمار

- كاسن: 40 رحلة بين البلدين أسبوعيًا باستثناء شرم الشيخهاجر عمران وسمر السيدقال جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة، إن السفارة تنتظر ردود أفعال الشركات على قانون الاستثمار الذى تم إقراره مؤخراً، من قبل البرلمان، معتبرًا إياه خطوة من مجموعة خطوات مهمة لانطلاق القطاع الخاص.وأشار كاسن، فى تصريحا

– كاسن: 40 رحلة بين البلدين أسبوعيًا باستثناء شرم الشيخ



هاجر عمران وسمر السيد

قال جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة، إن السفارة تنتظر ردود أفعال الشركات على قانون الاستثمار الذى تم إقراره مؤخراً، من قبل البرلمان، معتبرًا إياه خطوة من مجموعة خطوات مهمة لانطلاق القطاع الخاص.

وأشار كاسن، فى تصريحات لـ”المال”، على هامش المؤتمر الذى عقدته الغرفة البريطانية المصرية للأعمال، اليوم الجمعة، إلى أن البلاد تمر بمرحلة حاسمة فى الاقتصاد، مؤكدًا ترحيب بلاده بالتزام الحكومة المصرية لرفع القيود عن القطاع الخاص وتسهيل الطريق على المستثمرين.

وأضاف: منذ التعويم الجنيه أمام الدولار شاهدنا اهتماما جديدا من الجانب المصرى، وإتخاذ قرارات جديدة من الشركات للاستثمار فى مصر.

ولفت إلى أن شركة بريتش بتروليم “بى بى” ستضخ فى مصر 13 مليار دولار خلال 5 سنوات، وهو رقم كبير يفوق قيمة قرض صندوق النقد الدولى البالغة 12 مليارًا على 3 سنوات، مضيفًا أن الشركة تستثمر فى مصر خلال الفترة من بداية 2015 إلى نهاية 2017 أكثر من أى بلد أخر.

ورحب بما أعلنه طارق عامر محافظ البنك المركزى عن اعتزام مصر تسديد قروض الشركات الأجنبية.

كان محافظ البنك المركزي، قد قال فى تصريحات سابقة مؤخرًا إن مصر سدّدت، يوم الثلاثاء الماضى الموافق 16 مايو، 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الدولية، وستسدِّد مبلغًا مماثلًا بداية الشهر المقبل، منذ أن دفعت مصر 100 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضى.

وتسعى مصر جاهدة لسداد متأخرات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد وقبل القسط الذي دفع يوم الثلاثاء بلغ حجم المديونية المستحقة لتلك الشركات 3.5 مليار دولار.

وفى إطار متصل، أشار إلى عدد الرحلات المباشرة بين البلدين يبلغ 40 رحلة أسبوعيا، مؤكدًا أن الموقف البريطانى يسمح بالسفر إلى الغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان، مشيرًا إلى استمرار المحادثات بين البلدين لاستئناف الرحلات إلى شرم الشيخ.