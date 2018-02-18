السفارة البريطانية تكرم المصريين الملهمين

سمر السيد فتحت السفارة البريطانية يوم الخميس الماضي أبوابها للمصريين الملهمين من ذوي الإنجازات وذلك من خلال فعاليات احتفائها بأعمالهم في محفل تم الإعداد له على طريقة حفل توزيع جوائز الأوسكار. وضم الحفل السفيرة البريطانية وزيرة التضامن الإجتماعي غاده والي وعضو البرلمان النائبة، أني

سمر السيد

فتحت السفارة البريطانية يوم الخميس الماضي أبوابها للمصريين الملهمين من ذوي الإنجازات وذلك من خلال فعاليات احتفائها بأعمالهم في محفل تم الإعداد له على طريقة حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وضم الحفل السفيرة البريطانية وزيرة التضامن الإجتماعي غاده والي وعضو البرلمان النائبة، أنيسة حسونة، ومؤسس برنامج مسرعات الأعمال الإقليمي Flat6Labs أحمد الألفي.

وفي الشهر الماضي، أجرت السفارة تصويتا عاما حول أكثر الشخصيات المصرية الهاماً في ثلاث فئات على وجه التحديد ألا وهي تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص ومبادرات المشروعات الاجتماعية والشباب .

وتم فتح أبواب التصويت من خلال صفحة الفيسبوك الرسمية للسفارة لجميع المصريين للإدلاء بتصويتهم لصالح المشاريع والأفراد الأكثر إلهاما.

وقامت النائبة أنيسة حسونة بإعداد قائمة أولية مختصرة للمرشحين المنضمين لفئة المساواة وتضمنت مشاريعا وأفرادا يعملون على تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق ذوي الاحتاجات الخاصة.

وقام الدكتورأحمد الألفي بالأمر ذاته بالنسبة لفئة المشاريع الاجتماعية والتي شملت التكنولوجيا النظيفة والأغذية والزراعة.

وعلى نفس الصعيد، قام اللاعب، حازم إمام باختيار أبرز المتنافسين بفئة الشباب.

وتهدف المبادرة إلى استثمار إمكانيتهم لإحداث فرق وتغيير ايجابي بالمجتمع.



وأغلقت أبواب التصويت مع بدء الحفل، وأسفرت النتائج عن قائمة الفائزين التالية وفقا لمن اختارهم الجمهور:

في فئة تحقيق المساواة: فازت ثريا بهجت بجائزة تحقيق المساواة بين الجنسين. وحصلمركز ايرلين مصر على جائزة لدورهم الرائد في مجال الإعاقة وحقوق المعاقين.

وفي فئة المشاريع الاجتماعية: فازت شركة تجدد في مجال ‘التكنولوجيا النظيفة’؛ كما فازت مزرعة هيدروفارمز المصرية بجائزة في مجال “الأغذية والزراعة”.

وفي فئة الشباب: فاز المصري الذي يلعب في منتخب مصر البارالمبي عمرو السوهاجي بالجائزة لأكثر الألعاب الملهمة في الرياضات وحصلت مؤسسة “علمني” على جائزة بشأن التوعية والتثقيف.

بدأت السفارة البريطانية بمبادرة “مصر الملهمة” في سبتمبر 2016 للاحتفال بالمصريين الملهمين من جميع مناحي الحياة.

ومن خلال تلك الحملة، عقدت السفارة سلسلة من الفعاليات وورش العمل والأنشطة والمسابقات التي تسلط الضوء على نجاح المصريين المبتكرين في مجالات عدة بما في ذلك الزراعة والتعليم والرياضة والمشروعات الاجتماعية، وخاصة في تلك المجالات التي تعمل على بناء مجتمع أكثر شمولا وتضامنا وتكافؤا.

وشملت المرشحين لجوائز “مصر الملهمة” مؤسس مشروع “بصي” سندس شبايك والحائزة على جائزة رسامة الكاريكاتير دعاء العدل، برنامج لتأهيل المعاقين أو ضعاف البصر وشركة مالتي سليوشن وشركة إعادة التدوير للأفضل وصالة الرياضة ريفورم بيلايتس ستوديوزوحاضنة المشاريع الاجتماعية وشركة كلين تك أربيا وشركات الأغذية والزراعة والغذائية مثل مزرعة حبيبة العضوية ونوايا مصر والشركات الرياضية مثل شركة تراي فاكتوري وأول مدربة في الدوري الممتاز في مصر فايزة حيدا ومنصة ” نفهم ” التعليمية ”وهي خدمة تعليمية إلكترونية مبتكرة على الإنترنت.



من جانبه، قال السفير البريطاني في القاهرة جون كاسون قائلاً: “نحتفل بنماذج يُحتذى بها والتي تستحق أصواتها أن يُستمَع إليها؛ وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى إطلاق مبادرة “مصر الملهمة Inspire Egypt” منذ أكثر من عام”.

وأضاف “لقد أردنا أن نُتيح لهؤلاء المصريين المبتكرين والمبدعين منصة ومحفل كبير لتمثيل بلادهم. وهذا هو السبب أيضًا في أننا مستمرين شركاء لمصر في توفير الإمكانيات لشبابها، بما في ذلك من خلال صندوق بقيمة 50 مليون جنيه للشركات”



وتابع “ولقد عملنا مع الحكومة المصرية للإرتقاء بمستوى التعليم ليوازي المستويات العالمية لجميع المصريين. ونحن نفعل هذا لاعتقادنا بأن مستقبل هذه البلد العظيمة يكمن في مواطنيها من الشباب الطموحين، وأنهم يستحقون الفرصة لتحقيق أحلامهم”.



وعن الفائزين في مبادرة “مصر الملهمةInspire Egypt” ثريا بهجت: مُناصرة لحقوق النساء والفتيات في مصر ومؤسسة لمجموعة تحرير بودي جارد، وهي منظمة غير هادفة للربح تسعى إلى تمكين المرأة وتعزيز الأمن للمتظاهرين من النساء في مصر.



إرلن مصر: المركز الأول والوحيد في مصر الذي يقدم تحديدات وحلول لمتلازمة إرلن، وهو أحدث إضافة بين العديد من المراكز في 46 دولة في أنحاء العالم، حيث يؤثر علم الألوان في حياة الأشخاص.



إيجيبشن هيدرو فارم: تستخدم تكنولوجيا الزراعة المائية المتنامية المُطورة محليًا، لزراعة الخس والأعشاب مباشرةً في مياه متوازنة هيدروجينيا ويتم تزويدها بالكمية المثالية من المواد المغذية، وتقديم أغذية عالية الجودة والحد بشكل كبير من كمية المياه اللازمة للزراعة.



تجدد: بداية لإدارة الطاقة المتجددة والنفايات التي تأسست في فبراير 2013 وتعمل في القاهرة. تركز تجدد حاليًا على الوقود النظيف، وتعمل على إنتاج الديزل الحيوي من نفايات الزيوت النباتية.



عمرو السوهاجي: فاز البارالمبي السوهاجي بالميدالية الذهبية في بطولة السباحة العالمية في يوليو الماضي في برلين (2017).



علمني: علمني هي مؤسسة مصرية مسجلة غير هادفة للربح وتطمح إلى إعادة تعريف مفهوم التعليم في مصر من خلال نموذج تعليمي متمحور حول متلقى العلم وقائم على المهارات.

