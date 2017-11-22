السفارة البريطانية تطلق مبادرة لدعم رواد الأعمال بـ46 مليون جنيه

- بمنحة 46 مليون جنيه على مدار 3 سنوات لـ150 شركة سمر السيد أطلقت السفارة البريطانية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، اليوم، مبادرة "مصر تبدأ" والتى تعتبر مبادرة جديدة لريادة الأعمال تديرها شركة فلات 6 لابز. ومن المقرر أن توفر المملكة المتحدة منحة قدرها 46 مليون جنيه تصرف ع

– بمنحة 46 مليون جنيه على مدار 3 سنوات لـ150 شركة

سمر السيد



أطلقت السفارة البريطانية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، اليوم، مبادرة “مصر تبدأ” والتى تعتبر مبادرة جديدة لريادة الأعمال تديرها شركة فلات 6 لابز.

ومن المقرر أن توفر المملكة المتحدة منحة قدرها 46 مليون جنيه تصرف على مدار 3 سنوات لنحو 150 مشروعا بمعدل 30 مشروعا كل عام، يحصل الواحد منهم على 25 ألف دولار؛ بهدف دعم رواد الأعمال المصريين فى المشاريع وأنشطة التوعية وبرنامج حاضنة أعمال فريد من نوعه.

وقال السفير البريطانى بالقاهرة، جون كاسن، فى فعاليات المائدة المستديرة التى نظمتها السفارة اليوم بمناسبة إطلاق المبادرة ، أن تواجده بمصر على مدار الـ3 سنوات الماضية أظهر له المواهب والطاقات والإمكانات لدى الشباب المصريين، ولذا يعتبر دعمهم وإعطاؤهم الفرص لتحقيق إمكاناتهم وتطوير البلاد حاليا مهم.

وتابع: يهدف إطلاق مبادرة اليوم البحث عن شباب مصريين لديهم أفكار إبداعية لشركات تخلق فرص عمل وحل مشاكل اجتماعية كالصحة والتعليم، ودعمهم ماديا وبالمشورة، ومساعدتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها لحلول دولية وفتح أبواب النجاح، مؤكدا أن من بين المصريين نماذج ناجحة، وهناك الكثيرين لديهم مهارات حقيقية.

وأضاف أن هذه المبادرة تعتبر ركيزة جديدة فى الشراكة مع مصر، ومن المقرر جذب 100 مليون جنيه استثمارات من شركات القطاع الخاص فى الفترة المقبلة ضمن المبادرة، مشيرا إلى أن سياسة السفارة هو المساعدة على بناء أفكار واقتصاد يستفيد منه الجميع.

وأضاف: “أى شخص يريد أن يحقق أحلامه لا يسافر للخارج بل يمكنه تحقيق ذلك هى فى مصر، مؤكدا أن فرص النجاح ليست فى العمل بالقطاع الحكومى بل فى القطاع الخاص المليء بملايين الفرص.

ولفت إلى أن المملكة المتحدة تعتبر الشريك الأول مع مصر فى الاستثمار، كما يتم التعاون فى قطاع التعليم لبناء مستقبل واعد للاقتصاد المصرى.

وقال وليد لبادى، المدير القطرى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر وليبيا واليمن، إن مصر تزخر بالعديد من رواد الأعمال المتحمسين الذين بإمكانهم أن يشكلوا مستقبل مصر وأضاف أنه بالتعاون مع السفارة البريطانية وشركة flat 6 labs ستقدم المبادرة التمويل الذى يحتاجه رواد الاعمال لتنفيذ أفكارهم، بالإضافة إلى الخبرات العملية التى تمثل أهمية بالغة فى نمو الشركات الناشئة.

وقال رامز الصيرفى، الرئيس التنفيذى لشركة فلات6 labs أن إعلان اليوم يمثل خطوة مهمة وبناءة إلى الأمام حيث تحتضن المبادرة شغف الشباب المصري بريادة الأعمال وتساعد على تحويل طاقتهم وأحلامهم إلى شركات جاهزة لدخول السوق ، مضيفاً: “يسرنا أن المشاركة مع السفارة ومؤسسة التمويل الدولية لخلق المزيد من فرص الدعم واللنمو للشباب المصرى”.

وأضاف أن الشروط مفتوحة لجميع الشباب الجادين ولديهم أفكار بمجالات ذات تاثير اجتماعى ولحل المشكلات اليومية فى مصر كالطاقة مثلاً .

ومن المقرر أن تبدأ مبادرة ” مصر تبدأ” بجولة خلال الأشهر القليلة القادمة لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل لرواد الأعمال تشمل مسابقات للشركات الناشئة وجلسات استنباط الأفكار وورش عمل وأبحاث وتقارير وسلسة من الأفلام الوثائقية لنشر الوعى عن ثقافة ريادة الأعمال فى البيوت المصرية.

وبعد الحملة الترويجية، ستقدم “مصر تبدأ” فترة برنامج احتضان مدته 6 أشهر سيتم خلاله دمج مجموعة مختارة من رواد الأعمال فى برنامج تدريبى مصمم بشكل فريد لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع أكثر تطوراً واستعداداً للسوق فضلاً عن خدمات الإرشاد والتدريب التى تكمل مرحلة التطوير.

وفى المرحلة الأخيرة سيتمكن أصحاب المشاريع الذين يعملون ضمن قطاعات الأثر الاجتماعى فى برنامج مسرعة الأعمال فلات 6 لابز القاهرة من الحصول على منحة تصل إلى 450 ألف جنيه لكل شركة.

يشار إلى أن مبادرة مصر تبدأ تقبل الطلبات من رواد الأعمال الذين يتقدمون للحصول على دعمها عبر الموقع الإلكترونى www.startegypt.com