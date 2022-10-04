السفارة البريطانية تطلق برنامج تسريع التمويل المناخي في مصر قبل 30 يوما من cop 27

أطلقت السفارة البريطانية بالقاهرة، مساء اليوم، مبادرة خاصة لتسريع وتيرة التمويل المناخي، والتي تقوم بدعم المشاريع المناخية الواعدة في القطاعات منخفضة الكربون، مثل مشاريع الطاقة النظيفة، لتصبح أكثر قابلية للتمويل وأكثر جاذبية للمستثمرين.

وتحتفل السفارة البريطانية بالشراكة الخضراء بين مصر وبريطانيا، و الإعلان عن مبادرة تسريع تمويل البرامج المناخية وذلك قبل نحو شهر نت انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

ووجه السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، الدعوة للشركات المصرية للتقديم مشاريعها منخفضة الانبعاثات للحصول علي التمويل ، في موعد أقصاه 16 أكتوبر.

كما تم عرض نشاطات برنامج الاتصال المناخي Clime Connection Offer التابع للمجلس الثقافي البريطاني في مصر.