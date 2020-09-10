استثمار

السفارة البريطانية : الشركات الإنجليزية والحكومة المصرية تناقشان فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر

عرضت الندوة الفرص التجارية للشركات البريطانية، وقدم ممثل الحكومة المصرية رؤى حول أولويات الحكومة في هذا القطاع الهام.
سمر السيد 12:45 م, الخميس, 10 سبتمبر 20 12:45 م, الخميس, 10 سبتمبر 20

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نظمت إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالقاهرة أول ندوة عبر الانترنت حول الاقتصاد الأخضر للشركات البريطانية في مصر؛ استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ للعام 2021 COP26 المقرر أن تستضيفه المملكة المتحدة وإيطاليا،

وبحسب بيان السفارة البريطانية ، عرضت الندوة الفرص التجارية للشركات البريطانية، وقدم ممثل الحكومة المصرية رؤى حول أولويات الحكومة في هذا القطاع الهام.

وناقشت الشركات البريطانية تجربتها في السوق، وفرص الاستثمار المستقبلية، والدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه قطاع الاقتصاد الأخضر في التعافي المرن من فيروس كورونا المستجد.

القطاعات

وأضاف بيان السفارة البريطانية، أن الندوة غطت مجموعة من القطاعات، بما في ذلك التمويل الأخضر، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة.

واستمعت المجموعة أيضا لنصائح الخبير البروفسير (كالام فوبيسي) من بنك التنمية الإفريقي حول الدور الحيوي الذي يلعبه التمويل الأخضر.

وعرضت مؤسسة التنمية CDC بعض مشاريعها الحالية في مصر بما فيها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.

وانضم أكثر من 30 مشارك للندوة من بينهم (السير جيفري دونالدسون) المبعوث التجاري البريطاني إلى مصر، وممثلون من وزارة التجارة والصناعة.

والهيئة المصرية العامة للاستثمار، ومسؤلون من السفارة والشركات البريطانية في مختلف القطاعات، بما في ذلك فودافون، وود بي إل سي، لايتسورس بي بي، جلوبليك، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك التجاري الدولي.

تغير المناخ هو القضية الحاسمة

وقال المبعوث التجاري البريطاني إلى مصر ، السير جيفري دونالدسون، إن تغير المناخ هو القضية الحاسمة في عصرنا.

وأكد أن المملكة المتحدة ومصر تعملان جنبا إلى جنب لدفع الجهود إلى تحقيق الاقتصاد الأخضر.

وأضاف: “إذا كنا نريد حماية البيئة فيجب أن نكون طموحين، وأن نواجه التحديات التي تفرضها هذه الأزمة بإصرار”.

وتابع: “بدءا من اليوم، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات مؤثرة ومجدية لحماية بيئتنا المشتركة من أجل الأجيال القادمة، والشركات لها دور رئيسي في هذا المسعى”.

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مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغير المناخ COP26 من 1-12 نوفمبر 2021 في جلاسجو، وتستضيفه المملكة المتحدة وشركاؤنا في إيطاليا.

وسيكون المؤتمر أكبر قمة دولية تستضيفها المملكة المتحدة على الإطلاق وتجمع فيه أكثر من 30 ألف مندوب بما في ذلك رؤساء الدول وخبراء المناخ والناشطون للاتفاق على عمل منسق للتعامل مع تغير المناخ.

وتم تعيين وزير الأعمال والطاقة والصناعة (ألوك شارما) من قبل رئيس الوزراء بوريس جونسون كرئيس للمؤتمر في فبراير 2020.

ويتمثل دور رئيس المؤتمر في دفع العملية إلى الأمام، والقيادة، والتأكد من نجاح القمة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

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