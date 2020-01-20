السفارة البريطانية: السيسي يشارك في قمة الاستثمار الأفريقية

الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون متحدثًا رئيسيًا في قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية.

قال بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى المملكة المتحدة بصحبة وفد وزاري للمشاركة في قمة الاستثمار البريطانية – الأفريقية.

وأضاف بيان السفارة البريطانية أنه سيكون الرئيس عبد الفتاح السيسي متحدثًا رئيسيًا في قمة الاستثمار البريطانية – الأفريقية.

وتابع أنه من المقرر أن تجمع القمة بين ممثلي الأعمال في المملكة المتحدة وأفريقيا، والقادة والوفود الأفريقية، والمؤسسات الدولية، ورجال الأعمال الشباب، ستؤمن القمة صفقات استثمارية.

كما ستعرض الخبرات التي يمكن للمملكة المتحدة تقديمها للشركات الإفريقية الطموحة.

وستلقي القمة الضوء أيضًا على كون المملكة المتحدة الشريك المفضل للقارة الأفريقية والمستثمر صاحب الأثر الأكبر، من حيث فرص العمل الجيدة والنمو والاستدامة.

صفقات جديدة

ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال القمة عن صفقات استثمارية جديدة بين مصر والمملكة المتحدة في قطاعات استراتيجية، بينها الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والتصنيع.

وأضاف بيان السفارة البريطانية بالقاهرة أنه سيجتمع رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مناقشة التعاون الاقتصادي والسياسي المتنامي بين البلدين.

لقاء السيسي مع دوق كامبريدج

وسيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته كذلك صاحب السمو الملكي دوق كامبريدج.

وصرّح السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز قبل انعقاد القمة قائلًا: “تستجيب المملكة المتحدة إلى دعوات الدول الأفريقية عندما توضح أنها بحاجة إلى شراكات ذات منفعة متبادلة تتجاوز حد المساعدات وتجذب استثمارات عالية الجودة من أجل تحريك عجلة النمو وخلق فرص عمل”.