اقتصاد وأسواق

السفارة البريطانية: السيسي وجونسون يتطلعان لإبرام اتفاقية التجارة الحرة في أسرع وقت

أبدي رئيس الوزراء البريطاني والرئيس السيسي اهتمامهما بشأن الأزمة في ليبيا وناقشا أهمية العمل معًا لمعالجة الوضع
سمر السيد 3:20 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 3:20 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

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قالت السفارة البريطانية بالقاهرة في بيان صحفي ، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون تحدث أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان السفارة البريطانية ؛ رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالشراكة القوية بين المملكة المتحدة ومصر في مجالات الأمن والتجارة.

وأضافت السفارة البريطانية أنه اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية ، وتطلعا إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة في أسرع وقت ممكن.

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وأبدى رئيس الوزراء البريطاني والرئيس السيسي اهتمامهما بشأن الأزمة في ليبيا وناقشا أهمية العمل معًا لمعالجة الوضع.

ورحبا بافتتاح عدد من الجامعات البريطانية في مصر مؤخرا ، وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى التاريخ الطويل من التميز الأكاديمي في القاهرة.

كما سلط رئيس الوزراء الضوء على التعاون الإيجابي مع مصر بشأن معالجة تغير المناخ ، حيث تستعد كلتا دولتينا لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 في جلاسكو العام المقبل.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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