السفارة الباكستانية: أكثر من 50 شركة تزور مصر لتعزيز التجارة

مليون دولار استثمارات فى النسيج بالإسكندريةهاجر عمران:قال مصدر من السفارة الباكستانية فى مصر، إنه من المنتظر خلال ديسمبر المقبل، أن تزور مصر، لإقامة معرض فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، لتعزيز حجم التجارة والاستثمار.وأوضح المصدر لـ"المال"، أن المعرض يتضمن عدة أقسام تضم الجلود، والمعدات الجرا

مليون دولار استثمارات فى النسيج بالإسكندرية

هاجر عمران:

قال مصدر من السفارة الباكستانية فى مصر، إنه من المنتظر خلال ديسمبر المقبل، أن تزور مصر، لإقامة معرض فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، لتعزيز حجم التجارة والاستثمار.

وأوضح المصدر لـ”المال”، أن المعرض يتضمن عدة أقسام تضم الجلود، والمعدات الجراحية، وأن متوسط حجم التجارة السنوى يبلغ 250 مليون دولار، كما أن هذا الرقم ضئيل ولا يتناسب مع حجم البلدين، وإمكانات النمو.

وتابع: “نستورد من مصر بعض البذور، والقطن، والمواد الخام، والجانب المحلى يستورد من باكستان حجم صغير من الأرز، والمنتجات الغذائية، والفواكه، والجلود”. وأضاف: وفي إطار زيادة حجم التجارة بين البلدين، زار مصر هذا العام وفدين من باكستان، للاشتراك فى المعارض التى تنظمها البلاد منها Africa food، ومديكونيكس، وهو معرض طبى.

وأشار إلى أن بلاده لديها خبرة كبيرة، فى تصنيع الأدوات، والمعدات الجراحية من مادة السليكون، مضيفا أن هذا العام شهد زيارتين من غرفة التجارة فى إسلام أباد إلى مصر، وتوقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة القاهرة، ولقاءات مع جميعة رجال الأعمال.

وخلال أبريل الماضى، استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين، وفدا باكستانيا يضم 33 شركة، لبحث فرص الاستثمار والتجارة، وعقدت لقاءات ثنائية، بين الشركات المصرية من أعضاء الجمعية، ونظيرتها الباكستانية، للتعرف على فرص التعاون، وبحث شراكات فى مختلف المشروعات، وتعريف مجتمع الأعمال الباكستانىن بالفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة فى السوق المحلية.

وأشار إلى أن بلاده قدمت دعوات إلى غرف التجارة فى مصر، والمهتمين بمعرض “اكسبو باكستان “، الذى يعقد فى كراتشى خلال شهر نوفمبر المقبل، ولم يشأ أن يفصح عن أعداد الشركات المصرية التى من المزمع أن تشارك فى المعرض.

وفى إطار متصل، أشار إلى أن معظم الشركات الباكستانية التى تعمل فى السوق المحلية تعمل فى قطاع المنسوجات، ويتراوح حجم استثماراتها بين 70 إلى 80 مليون دولار، وتتخذ من مدينة الإسكندرية مقرًا لأعمالها، مضيفا أن الجانب السعودى استعان ببعض الباكستانيين، فى تنفيذ مشروع المستشفى السعودى الألمانى.

وأكد أن شركة “OGDCL” الباكستانية، العاملة فى قطاع البترول، انتهت من دراسات الجدوى الأولية للاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن الشركة اجتمعت خلال الفترة القليلة الماضية، بسحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، لمناقشة فرص الاستثمار.

ورفض المصدر تحديد حجم الاستثمارات المتوقع ضخه من خلال الشركة المذكورة، مؤكدا أن حجم الأموال يعتمد على خطط الشركة، ولا يجوز لنا الإفصاح عنها، وهو قرار يجب أن تعلنه الشركة بنفسها.

وقال بيان عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فى 20 أبريل الماضى إن الوزيرة التقت مع زاهد مظفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة OGDCL للبترول، وعضو لجنة الاستثمار في مجلس الوزراء الباكستاني، في إطار تقوية علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأعربت الوزيرة فى البيان عن اهتمامها بتفعيل التعاون بين البلدين، على الأصعدة المتعددة، لا سيما مجال جذب الاستثمار، وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة، وزيادة حجم الاستثمارات الباكستانية في مصر، وتتمتع كل من مصر وباكستان بميزة نسبية في العديد من الخدمات.

و” OGDCL” شركة باكستانية حكومية، تأسست فى 1961، وتهتم بالتنقيب عن الغاز، والبترول، وإنتاجه.