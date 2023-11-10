السفارة الامريكية: انطلاق فعاليات أسبوع ريادة الأعمال الاثنين المقبل

تنطلق الاثنين المقبل 13 نوفمبر، فعاليات أسبوع ريادة الأعمال العالمي في مصر، والذي يقام للسنة التاسعة على التوالي، بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي يستمر حتى 19 نوفمبر.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة تقام الفعاليات بتنظيم من المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة التابع للسفارة الأمريكية وبالشراكة مع مركز الجامعة الأمريكية لريادة الأعمال والابتكار هذا العام.

وسيتضمن البرنامج ورش عمل وندوات وحلقات مناقشة شخصية وعبر الإنترنت تقام في القاهرة والمنصورة والإسكندرية، وسوف تسلط الضوء على عدة موضوعات مختارة، منها بيئة ريادة الأعمال في الولايات المتحدة ومصر، تمكين الشباب وفرص الاستثمار وريادة الأعمال للنساء.

وقال بيان السفارة الأمريكية إن اليوم الأخير، سيشهد منافسة المشاركين في “هاكاثون” لعرض أفكارهم حول الحلول المستدامة والمبتكرة للتحديات البيئية والاجتماعية في مجال ريادة الأعمال، وسيتم تتويج الفائزين.

وأكدت السفارة أن باب التسجيل مازال مفتوحا وكل الفعاليات المقدمة خلال الأسبوع مجانية بالكامل

للتسجيل: https://forms.gle/awhQstPwFRsMkESF8