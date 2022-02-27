اقتصاد وأسواق

السفارة الأوكرانية: مصر الشريك التجاري الأول لنا في أفريقيا وحجم التبادل سجل 2.3 مليار دولار في 2021

قال القائم بالأعمال الأوكراني إن مصر استوردت  من كييف في عام 2021 نحو ٣.٣ مليون طن قمح ، و٢.٢ مليون طن ذرة، فضلا عن استيراد زيت عباد الشمس أيضاً.
سمر السيد 10:46 م, الأحد, 27 فبراير 22 10:46 م, الأحد, 27 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

 قال روسلان نيشاي، القائم بالأعمال لدى السفارة الأوكرانية بالقاهرة، إن مصر تعتبر الشريك التجاري الأول لبلاده في افريقيا، منوها بأن حجم التبادل التجاري بين الجانبين سجل  العام الماضي نحو  ٢.٣ مليار دولار.


ولفت إلى أن مصر استوردت  من كييف في عام 2021 نحو ٣.٣ مليون طن قمح ، و٢.٢ مليون طن ذرة، فضلا عن استيراد زيت عباد الشمس أيضاً.

اقرأ أيضا  «الإحصاء»: روسيا وأوكرانيا في صدارة موردي القمح لمصر بنسبة 80% في 11 شهرًا

وأشار إلى أنه قبل اندلاع العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا كان يتم شحن البضائع الأوكرانية المصدرة  لمصر من القمح والذرة والزيت خلال البحر الأسود لكن في الوقت الحالي بسبب إغلاق الملاحة فيه لا تصل الأقماح الأوكرانية أو الروسية.

 جاء ذلك في كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة اليوم .

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تراجع حجم التجارة المشتركة بين مصر وأوكرانيا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين مسجلةً نحو 1.787 مليار دولار مقابل 1.840 مليار في الفترة المقابلة من العام 2020.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 24-2-2022.. محال الصاغة توقف تعاملاتها بسبب هجوم روسيا

وبحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن “الإحصاء” مؤخراً، شهدت الصادرات المصرية خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي ارتفاعاً مسجلةً نحو 117.153 مليون مقابل 56.421 مليون دولار سجلتها في الفترة المقابلة من عام 2020.

على الجانب الآخر، شهدت الواردات الأوكرانية لمصر تراجعاً مسجلةً نحو 1.67 مليار مقابل 1.78 مليار في فترة المقارنة السابق ذكرها .

اقرأ أيضا  أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 26-2-2022
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

محللون: طرد روسيا من سويفت سيرفع أسعار النفط لأعلى من 100 دولار بكثير

أيمن عزام 9:21 م, الأحد, 27 فبراير 22

أبرزها التوسع في زراعة الذرة وفول الصويا .. 23 توصية نيابية للتنمية الحيوانية

ياسمين فواز 8:41 م, الأحد, 27 فبراير 22

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 27-2-2022

محمد مجدي 8:04 م, الأحد, 27 فبراير 22

أسعار الذهب اليوم في مصر 27-2-2022 .. عيار 21 يسجل 828 جنيهًا

عمر سالم 7:50 م, الأحد, 27 فبراير 22

«التموين»: 3645 محلًا مشاركًا في الأوكازيون.. وتحرير 617 مخالفة

محمد مجدي 7:20 م, الأحد, 27 فبراير 22

جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة

السيد فؤاد 6:54 م, الأحد, 27 فبراير 22