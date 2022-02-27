السفارة الأوكرانية: مصر الشريك التجاري الأول لنا في أفريقيا وحجم التبادل سجل 2.3 مليار دولار في 2021

قال القائم بالأعمال الأوكراني إن مصر استوردت من كييف في عام 2021 نحو ٣.٣ مليون طن قمح ، و٢.٢ مليون طن ذرة، فضلا عن استيراد زيت عباد الشمس أيضاً.

قال روسلان نيشاي، القائم بالأعمال لدى السفارة الأوكرانية بالقاهرة، إن مصر تعتبر الشريك التجاري الأول لبلاده في افريقيا، منوها بأن حجم التبادل التجاري بين الجانبين سجل العام الماضي نحو ٢.٣ مليار دولار.



ولفت إلى أن مصر استوردت من كييف في عام 2021 نحو ٣.٣ مليون طن قمح ، و٢.٢ مليون طن ذرة، فضلا عن استيراد زيت عباد الشمس أيضاً.

وأشار إلى أنه قبل اندلاع العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا كان يتم شحن البضائع الأوكرانية المصدرة لمصر من القمح والذرة والزيت خلال البحر الأسود لكن في الوقت الحالي بسبب إغلاق الملاحة فيه لا تصل الأقماح الأوكرانية أو الروسية.

جاء ذلك في كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة اليوم .

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تراجع حجم التجارة المشتركة بين مصر وأوكرانيا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين مسجلةً نحو 1.787 مليار دولار مقابل 1.840 مليار في الفترة المقابلة من العام 2020.

وبحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن “الإحصاء” مؤخراً، شهدت الصادرات المصرية خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي ارتفاعاً مسجلةً نحو 117.153 مليون مقابل 56.421 مليون دولار سجلتها في الفترة المقابلة من عام 2020.

على الجانب الآخر، شهدت الواردات الأوكرانية لمصر تراجعاً مسجلةً نحو 1.67 مليار مقابل 1.78 مليار في فترة المقارنة السابق ذكرها .