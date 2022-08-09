السفارة الأوكرانية فى بيروت : المشتري اللبناني يرفض استلام أول شحنة حبوب

قالت سفارة أوكرانيا لدى لبنان أمس الإثنين، إن سفينة الشحن رازوني، التي كانت أول سفينة حبوب تبحر من أوكرانيا بعد الغزو الروسي بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، تبحث عن ميناء آخر تفرغ فيه شحنتها من الحبوب بعد أن رفض المشتري الأولي اللبناني الشحنة، مشيرا إلى تأخرها أكثر من خمسة شهور، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت السفارة على موقع فيسبوك “بحسب المعلومات التي قدمها شاحن الحبوب الأوكرانية على متن السفينة رازوني، رفض المشتري في لبنان قبول الشحنة نظرا للتأخر في التسليم.

“لذا فإن شاحن الحبوب يبحث الآن عن ميناء آخر لتفريغ حمولته سواء في لبنان أو طرابلس أو أي بلد أو ميناء آخر”.

وغادرت رازوني ميناء أوديسا الأسبوع الماضي حاملة 26527 طنا من الذرة. وكان من المقرر أن تصل السفينة إلى لبنان يوم الأحد لكنها غيرت وجهتها إلى ميناء مرسين التركي وهي ترسو حاليا قبالة الساحل الجنوبي لتركيا، بحسب بيانات تتبع السفن على ريفينيتيف.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق الشهر الماضي بعد تحذيرات من أن توقف شحنات الحبوب الأوكرانية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قد يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء وربما حدوث مجاعة في أجزاء من العالم.

ويفيد إحصاء رويترز للبيانات الصادرة من وزارة الدفاع التركية بأنه تم تصدير نحو 243 ألف طن من الذرة من أوكرانيا حتى الآن على متن سبع سفن منذ مغادرة أول سفينة في الأول من أغسطس.



وفى يوم الأحد، قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن أول سفينة شحن منذ الغزو الروسي وصلت إلى ميناء تشورنومورسك الأوكراني المطل على البحر الأسود بهدف نقل الحبوب في المستقبل إلى الأسواق العالمية.

وأبحرت أربع سفن تحمل مواد غذائية من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في وقت سابق في إطار اتفاق لفك الحصار عن صادرات البلاد البحرية.

وقالت الوزارة على فيسبوك “سفينة البضائع السائبة فولمار إس. وصلت إلى ميناء تشورنومورسك ومستعدة للتحميل”.