السفارة الأوكرانية بالقاهرة تنشر ديوانا شعريا باللغة العربية

سمر السيد:

قال السفير الأوكرانى بالقاهرة، هينادى لاتى، إن السفارة تعمل على نشر كتاب لإحدى الشاعرات الأوكرانيات باللغة العربية، ومن المقرر عرضه فى مؤتمر صحفى خلال أسبوعين.



وأضاف لـ”المال” على هامش الاحتفالية التى نظمتها السفارة الألمانية بالقاهرة مساء أمس الثلاثاء ، أن اتجاه السفارة لنشر الكتاب باللغة العربية خطوة يتم إجرائها لأول مرة .

كان لاتى، قد أكد اهتمام بلاده بتفعيل التعاون مع مصر، ون هناك آفاقا كبيرة لتعزيز التعاون فى جميع المجالات، من بينها الاستثمارات والتجارة والسياحة والتعليم العالى والبحث العلمى، خاصة وأن التبادل التجارى بين البلدين كان قد سجل نحو 2.3 مليار دولار العام الماضى.



وأضاف أن مفاوضات إنشاء خط طيران مباشر بين القاهرة وكييف، ما زالت جارية، غير أنها خطوة لن تتم قبل شهر إبريل المقبل .



يشار إلى أن لاتى كان قد صرح فى وقت سابق، إن شركة طيران أوكرانية بدأت تسيير رحلات شارتر بين القاهرة وكييف في 7 سبتمبر الماضى، بينما خطة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية (ماو) لفتح خط طيران مباشر بين القاهرة وكييف، من المقرر أن تتم في ربيع 2018.

