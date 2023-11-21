السفارة الأمريكية: 16 فريقا شارك في مسابقة هاكاثون بأسبوع ريادة الأعمال لعرض حلول للتحديات البيئية

قام المركز الثقافي الأمريكي، بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالاحتفال بختام الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمس، بعد أسبوع ناجح من ورش العمل وحلقات النقاش قدمت لآلالف المشاركين عبر الإنترنت وبشكل شخصي في القاهرة والإسكندرية والمنصورة عن بيئة ريادة الأعمال في الولايات المتحدة ومصر، وتمكين الشباب، والاستعداد للاستثمار، وفرص ريادة الأعمال للسيدات, في الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر.

وقال بيان السفارة الأمريكية بالقاهرة إنه أثناء حفل الختام, شارك 16 فريقًا في مسابقة “هاكاثون” لعرض أفكارهم حول الحلول العملية والمستدامة للتحديات البيئية والاجتماعية.

وتم تتويج فريق المركز الأول “قطفة” بجائزة الابتكار البيئي بسبب الحلول التي قدمتها الشركة الناشئة في مجال حفظ الأغذية وتقليل الهدر، من خلال حلول مبتكرة بين التكنولوجيا والطلاءات الطبيعية من أجل مستقبل أكثر استدامة.

أما بالنسبة للابتكار المجتمعي, فقد فاز كل من “حلة وصل”- مبادرة طبخ مجتمعية تهدف إلى مساعدة الناس على التواصل من خلال الطهي, و”طفلي” – مبادرة تسعى لتوجيه الفئة المستهدفة لأسس التربية السليمة، وتحسين العلاقة بين الآباء والأبناء والحد من الفجوة الفكرية بين الجيلين.

وفي كلمته الختامية قال الوزير المستشار للشئون الثقافية والإعلامية روبن هاروتونيان إن “التزامنا الأمريكي تجاه الجيل القادم من صناع التغيير في مصر هو التزام عميق للغاية. فمنذ عام 1978، ساهمت الحكومة الأمريكية بأكثر من 30 مليار دولار لاعمال التنمية في مصر، وهو ما يعد واحدًا من أهم التزامات المساعدة لأي دولة في العالم”.

كما تحدّث عن الفرص المتاحة لرواد الأعمال المصريين في مؤتمر SelectUSA الذي يقام سنويا في واشنطن, قائلًا: “بمجرد قيام رواد الأعمال المصريين بتأسيس أعمالهم في السوق المصرية، يمكننا مساعدة أولئك الذين يرغبون في التوسع من خلال الاستثمار في الولايات المتحدة. ومن خلال التواجد في بيئة ريادة الأعمال في الولايات المتحدة، يمكن للشركات المصرية الشابة والمبتكرة أن تكتسب فرصة الوصول إلى أكبر مصدر لرأس المال الاستثماري في العالم. ويهدف مؤتمر SelectUSA السنوي في واشنطن العاصمة، المقرر عقده في يونيو المقبل، إلى مساعدة المستثمرين المحتملين في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم على متابعة هذه الإستراتيجية”.



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