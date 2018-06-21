السفارة الأمريكية: كوشنر بحث مع الرئيس السيسي جهود إحياء السلام

المال- خاص قالت السفارة الأمريكية لدي القاهرة، الخميس، إن جارد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وجيسون جرينبلات، الممثل الخاص للمفاوضات الدولية، زارا مصر ، والتقيا اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. وأضافت السفارة في بيان…

المال- خاص

قالت السفارة الأمريكية لدي القاهرة، الخميس، إن جارد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وجيسون جرينبلات، الممثل الخاص للمفاوضات الدولية، زارا مصر ، والتقيا اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.



وأضافت السفارة في بيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء زيادة التعاون بين الولايات المتحدة ومصر، والحاجة إلى تيسير تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وجهود إدارة ترامب لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وجيسون جرينبلات مساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، والوفد المرافق، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أكد حرص مصر على استمرار تعزيز وتنمية علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، على نحو يخدم المصالح المشتركة للبلدين في ظل حالة عدم استقرار التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط وما تمر به من أزمات، مستعرضًا سيادته الجهود التي تقوم بها مصر حاليا لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، بالتوازي مع مساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أوضح المتحدث الرسمي أن كوشنير استعرض جهود الإدارة الأمريكية واتصالاتها الحالية للدفع قدمًا بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلًا عن تحسين الوضع الإنساني في غزة.