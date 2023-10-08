السفارة الأمريكية في القاهرة تطلب من مواطنيها توخي اليقظة بعد حادث الإسكندرية

أصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة تحذيرا أمنيا الأحد داعية المواطنين الأمريكيين المقيميين في مصر إلى توخي أقصى درجات اليقظة والحذر في أعقاب حادثة الأسكندرية ،

وبحسب البيان، أعلنت السفارة أنها قد أطلعت على تقارير مقتل عدة سياح أجانب في هجوم عليهم في الأسكندرية اليوم 8 أكتوبر.

تبعات حادثة الإسكندرية

وأضافت أن هذه الحادثة ربما تكون مرتبطة بأعمال العنف الجارية حاليا في قطاع غزة وإسرائيل، وطلبت السفارة من المواطنين الأمريكيين في مصر بتوخي أقصى درجات اليقظة والحذر.

وكان أمين شرطة مصري قد أطلق النار على فوج سياحي يضم إسرائيليين في الإسكندرية.

وأفاد مصدر أمني أن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.

وذكر أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين إسرائيليين ومصري، فيما تم نقل آخرين للمستشفى.

أكد المصدر الأمني أنه تم على الفور القبض على الشرطي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

بعد الهجوم المفاجئ الذي شهدته مدينة الإسكندرية شمال مصر بوقت سابق اليوم الأحد، انتشرت شائعات بحادث آخر في سيناء.

إلا أن مصدر مصري مطلع، نفى مقتل 6 إسرائيلين في إطلاق نار بسيناء.