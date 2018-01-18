السفارة الأمريكية: سفينتان بحريتان فى زيارة لميناء الإسكندرية

سمر السيدرست السفينتان يو إس إس كارني (DDG 64)، ويو إس إن إس كارسون سيتي (T-EPF-7) في ميناء الإسكندرية، وذلك فى أول زيارة لسفن تابعة للبحرية الأمريكية منذ عام 2009.وأوضحت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن بيتر هالفورسن القائد العسكري للسفينة يو إس إس كارني، ونائبة رئيس ال

سمر السيد

رست السفينتان يو إس إس كارني (DDG 64)، ويو إس إن إس كارسون سيتي (T-EPF-7) في ميناء الإسكندرية، وذلك فى أول زيارة لسفن تابعة للبحرية الأمريكية منذ عام 2009.

وأوضحت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن بيتر هالفورسن القائد العسكري للسفينة يو إس إس كارني، ونائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية دورثي شيا، رحبوا بعدد من الضيوف المصريين في جولة قصيرة على متن مدمرة الصواريخ الموجهة من فئة أرليه بوركيه.

وأشارت نائبة رئيس البعثة دورثي شيا، إلى أنه رغم زيارة كارني وكارسون سيتي إلى هذا الميناء المصري الجميل، تعد حدثاً هاماً في حد ذاته، لكنها ذات مغزى بالغ الأهمية وتعكس أهمية الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا، وبين جيشى البلدين، وقواتهما البحرية.

جدير بالذكر أن شهر سبتمبر 2017 شهد مشاركة أكثر من 200 فرداً من قوات الجيش الأمريكي من القيادة المركزية جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة المصرية، فى تدريبات “النجم الساطع” الثنائية، وفي وقت سابق من هذا الشهر زار مساعد وزير الدفاع روبرت كارم القاهرة للمشاركة فى استضافة الاجتماع السنوي للجنة التعاون العسكري الثنائي.

وتؤكد زيارة السفينتين الأمريكيتين على العلاقات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتدُل على التعاون العسكري رفيع المستوى بين البلدين.