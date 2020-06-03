السفارة الأمريكية توجه الشكر لمستشفى في الأقصر لعلاج 4 من سياحها من «كورونا»

قالت بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة، أود أن أشكركم وموظفيكم على رعايتهم الاستثنائية لأربعة سائحين من مواطني الولايات المتحدة

أعلنت مستشفى إسنا للعزل الصحي، عن تلقيها خطاب شكر من السفارة الأمريكية بالقاهرة على حسن رعاية الفريق الطبي بالمستشفى، للسائحين الأمريكيين خلال فترة تلقيهم العلاج من فيروس “كورونا”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجاء نص خطاب السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحي كالتالي: “بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة، أود أن أشكركم وموظفيكم على رعايتهم الاستثنائية لأربعة سائحين من مواطني الولايات المتحدة الذين تم علاجهم داخل المستشفى الخاص بـ”covid 19″”.

وأضاف الخطاب: “لقد أثبتت أنت ورعاية موظفيك غير العاديين لمواطنينا دورًا فعالًا في تعافيهم الناجح والعودة الآمنة لعائلاتهم في الولايات المتحدة.. وإنني أقدر بعمق جهودك وتضحياتك التي لا تعرف الكلل لتحقيق الانتعاش، وإن رعايتكم لمواطنينا تستمر في إظهار روابط الصداقة القوية القائمة بين الولايات المتحدة ومصر، ومرة أخرى أشكرك على التزامك الرائع بصحة مواطنينا”.