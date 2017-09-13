السفارة الأمريكية: تعليمات جديدة لمقابلة راغبي التأشيرات

المال- خاص: أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" تعليمات جديدة للمتقدمين إلى مقابلات الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة.وقالت السفارة إنه سيتحتم على كل متقدم (في يوم المقابلة) التأكد من تطابق رقم الباركود الموجود على استمارة الـDS-160 مع رقم الباركود المستخدم مسب

المال- خاص:



أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” تعليمات جديدة للمتقدمين إلى مقابلات الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة.

وقالت السفارة إنه سيتحتم على كل متقدم (في يوم المقابلة) التأكد من تطابق رقم الباركود الموجود على استمارة الـDS-160 مع رقم الباركود المستخدم مسبقاً على الموقع www.UStraveldocs.com لحجز موعد المقابلة.

وأوضحت أن التعليمات تأتي تطبيقاً للمعايير العالمية.

وتابعت :”سيؤدي عدم تطابق رقم الباركود إلى إلغاء موعد المقابلة وسوف يطالب المتقدم بتحديد موعد مقابلة جديد”.