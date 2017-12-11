السفارة الأمريكية تحتفل بتخرج 370 طالبًا مصريًا من برنامج أكسس

سمر السيد شارك توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي -أمس الأحد- فى تقديم شهادات التخرج إلى 370 شابًا مصريًا من القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا، عقب اجتيازهم لبرنامج "Access" للّغة الإنجليزية، ومن المقرر أن يتسلم 300 طالب وطالبة من أبناء محافظات الصعيد شهادات تخرجهم في حفل تخرج منفصل في

سمر السيد



شارك توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي -أمس الأحد- فى تقديم شهادات التخرج إلى 370 شابًا مصريًا من القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا، عقب اجتيازهم لبرنامج “Access” للّغة الإنجليزية، ومن المقرر أن يتسلم 300 طالب وطالبة من أبناء محافظات الصعيد شهادات تخرجهم في حفل تخرج منفصل في محافظة الأقصر.



وقالت السفارة الأمريكية، في بيان صحفى صادر عنها، اليوم الإثنين، أن هذا البرنامج الذي ترعاه وزارة الخارجية الأمريكية يتيح الفرصة للطلاب لدراسة اللغة الإنجليزية والمشاركة في العديد من الأنشطة التعليمية غير التقليدية المرتبطة بدراسة اللغة على مدار عامين كاملين، وتولت هيئة الأميدإيست والجامعة الأمريكية بالقاهرة والجمعية المصرية لمصادر التعليم، بدعم من السفارة الأمريكية، تنظيم الفصول الدراسية وغيرها من الأنشطة للطلاب.

وأتاح هذا البرنامج – منذ بدايته في مصر في عام 2006 – لفرصة لأكثر من 4000 من الشباب المصري من جميع أنحاء الجمهورية لتعلم اللغة الإنجليزية.



وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي، في كلمة ألقاها إلى الطلاب في حفل التخرج: “إنجازات خريجي برنامج أكسس هي أعظم شهادة لقوة وكفاءة وقيمة هذا البرنامج، وأنا على ثقة أن الإرادة والعزم الذي أبداه هؤلاء الطلاب المصريين من خلال برنامج أكسس بالإضافة إلى قوة مهارات اللغة الإنجليزية التي اكتسبوها ستخدمهم في أي مجال يسعون للنجاح من خلاله”.



ويعتبر برنامج أكسس للمنح الصغيرة لتعلم الإنجليزية، واحد من أكثر من 30 برنامجًا تقدمه السفارة الأمريكية إلى الآلاف من دارسي ومدرسي اللغة الإنجليزية في جميع أنحاء مصر.