السفارة الأمريكية بالقاهرة: نرفض التدخل في شئون لبنان

سمر السيد قال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة توماس جولدبرجر، إن بلاده تدعم سيادة واستقلال لبنان، وترفض تدخل أي دولة أخرى فى شئونها. تأتي تلك التصريحات بعد موقف البيت الأبيض، الذي قال إنه يعترف بشرعية قوات الأمن الحكومية في لبنان لا غيرها، واصفًا سعد الحريري بـ"الشريك الذي تثق به الولايات ا

سمر السيد

قال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة توماس جولدبرجر، إن بلاده تدعم سيادة واستقلال لبنان، وترفض تدخل أي دولة أخرى فى شئونها.

تأتي تلك التصريحات بعد موقف البيت الأبيض، الذي قال إنه يعترف بشرعية قوات الأمن الحكومية في لبنان لا غيرها، واصفًا سعد الحريري بـ”الشريك الذي تثق به الولايات المتحدة”، رغم إعلانه استقالته من منصب رئيس وزراء لبنان أثناء زيارته السعودية.

وقال الدبلوماسي الأمريكي فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذى نظمته جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع بالتعاون مع السفارة بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بمكتبة المعادى العامة اليوم الاثنين، تعليقًا على الأزمة الحالية ببيروت عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريرى، إلى أن “الولايات المتحدة تؤمن بأن لبنان يجب ألا يسيطر عليها مليشيات أو جماعات معينة”.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري قد ظهر أمس الأحد للمرة الأولى في حوار تليفزيوني من الرياض، بعد إعلانه الأسبوع الماضي الاستقالة، قال خلالها إنه لا يتعرض لأية ضغود خلال تواجده في السعودية وأنه سيعود إلى بيروت قريبًا.