السفارة الأمريكية بالقاهرة: مشاكل تقنية ألغت طلبات الهجرة العشوائية

متابعاتقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن مشاكل تقنية أدت إلى إلغاء الطلبات التي سجلت للهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة قبل 18 الجاري.وأوضحت في منشور على صفحتها الرسمية في فيس بوك أنه "استنادا إلى المعلومات الحالية لدينا، فإن فترة التسجيل الجديدة للتقديم على برنامج الهجرة العشوائية لعام 201

متابعات

قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن مشاكل تقنية أدت إلى إلغاء الطلبات التي سجلت للهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة قبل 18 الجاري.

وأوضحت في منشور على صفحتها الرسمية في فيس بوك أنه “استنادا إلى المعلومات الحالية لدينا، فإن فترة التسجيل الجديدة للتقديم على برنامج الهجرة العشوائية لعام 2019، تبدأ يوم 18 أكتوبر في الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة وتنتهي في 22 نوفمبر 2017.

وأكدت السفارة أن الطلبات التي سبق تسجيلها في برنامج الهجرة العشوائية (قرعة الجرين كارد السنوي) قبل 18 أكتوبر 2017، تحتاج إلى إعادة التقديم مرة أخرى.