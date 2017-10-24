السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق مبادرة شغّلنا للتوظيف

سمر السيدأعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة "شغّلنا"، وهي سلسلة جديدة من معارض التوظيف للباحثين عن عمل في جميع أنحاء مصر، وفق بيانوتشمل سلسلة "شغّلنا" ثلاثة معارض توظيف برعاية السفارة الأمريكية حيث يقام المعرض الأول في فندق هلنان في أسوان في 17 نوفمبر.

سمر السيد

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة “شغّلنا”، وهي سلسلة جديدة من معارض التوظيف للباحثين عن عمل في جميع أنحاء مصر، وفق بيان

وتشمل سلسلة “شغّلنا” ثلاثة معارض توظيف برعاية السفارة الأمريكية حيث يقام المعرض الأول في فندق هلنان في أسوان في 17 نوفمبر.

بينما يقام المعرض الثاني في القاهرة في مارس 2018 والثالث في الإسكندرية في أبريل 2018.

وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة توماس جولدبرجر، إن بلاده تريد أن تكون شريكاً لمصر والشعب المصري، وإحدى الطرق التي يمكننا من خلالها تفعيل هذه الشراكة هي المساعدة في إتاحة الفرصة للقوى العاملة المصرية الماهرة للالتقاء بالشركات المحلية والدولية.

وتعتبر هذه المعارض جزءا من دعمنا المتواصل للنمو الاقتصادي المصري وخلق فرص العمل، وتأكيد التزامنا نحو التنمية الاقتصادية المتواصلة لمصر.

ويشمل كل معرض من معارض التوظيف الجديدة مشاركة مؤسسات لديها مئات فرص توظيف الشاغرة المؤكدة

كما ستشمل هذه المعارض جلسات للتدريب التطوير المهني للمشاركين من الباحثين عن عمل على مدار اليوم.

وجدير بالذكر أن المعارض التي أقيمت في الأعوام الماضية أثمرت عن توفير الآلاف من فرص العمل للمتقدمين للوظائف.