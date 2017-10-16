السفارة الأمريكية بالقاهرة تدين هجمات سيناء

سمر السيد شجبت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الاثنين، الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعات الإرهابية على قوات الأمن والشرطة والمدنيين، بما في ذلك الأقباط المصريين، في شبه جزيرة سيناء وفي جميع أنحاء مصر، وفق بيان وأضافت أن "هذه الهجمات تؤكد مرة أخرى خسة هذه الجماعات الإرهابية، على ال

سمر السيد

شجبت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الاثنين، الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعات الإرهابية على قوات الأمن والشرطة والمدنيين، بما في ذلك الأقباط المصريين، في شبه جزيرة سيناء وفي جميع أنحاء مصر، وفق بيان

وأضافت أن “هذه الهجمات تؤكد مرة أخرى خسة هذه الجماعات الإرهابية، على النقيض تماماً من بسالة الضباط والمدنيين الذين يبذلون أرواحهم في أداء واجبهم لحماية مواطنيهم”.



وأعربت سفارة الولايات المتحدة عن عميق تعاطفها وتعازيها للقتلى والجرحى جراء هذه الهجمات الأخيرة، وعن أمنياتها بالشفاء السريع للمصابين.



وأكدت وقوف الولايات المتحدة بقوة مع مصر، وستواصل وقوفها مع مصر والشعب المصري في حربهم ضد الإرهاب.



وشهدت سيناء أمس واليوم هجمات إرهابية ضد مقار بينها عسكرية.

