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السفارة الأمريكية تدعم مشاركة مصوري بلادها في أسبوع القاهرة للصورة 2021

تضم هذه المجموعة المتنوعة من المصورين ماجى ستيبر
سمر السيد 12:35 ص, الجمعة, 12 مارس 21 12:35 ص, الجمعة, 12 مارس 21

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تعلن السفارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع فوتوبيا عن الترحيب بمشاركة ثلاثة مصورين أمريكيين في أسبوع القاهرة السنوي الثاني للصورة المقام في مصر في الفترة من 11 إلى 20 مارس 2021. 

وتضم هذه المجموعة المتنوعة من المصورين كلا من ماجى ستيبر، المصورة الوثائقية وإحدى الفائزات بلقب (امرأة ذات رؤية) من مجلة ناشيونال جيوجرافيك في عام 2013 وشامايم شاكار، مصورة الموضة والجمال وفيلكس كونز، خبير التصوير الفوتوغرافي.

وينضم لهذه المجموعة أيضاً– عبر الإنترنت – إثنان من المصورين الأمريكيين الحائزين على الجوائز وهما “بيتر دى كامبو” المصور الصحفي والشريك المؤسس لمؤسسة “مشاريع كل يوم” التي لا تهدف للربح وإيما راينز من منظمة ماجنم.

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سيتبادل هؤلاء الخبراء خلال فعاليات أسبوع القاهرة للتصوير الفوتوغرافي خبراتهم من خلال ورش العمل والفصول التعليمية والمعارض التي ستقام في وسط القاهرة التاريخية. 

وقد صرّح السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين بهذه المناسبة قائلاً: “تم سرد أهم القصص التاريخية من خلال الصور، ولذلك فنحن سعداء باستضافة هؤلاء المصورين الأمريكيين لمشاركة خبراتهم مع نظرائهم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحفاظ على تقليد سرد القصص البصرية.

ويعتبر التعاون بين السفارة الأمريكية وأسبوع القاهرة للصورة جزء من مساهمة السفارة السنوية البالغة نصف مليون دولار التي تقدمها السفارة للمنظمات والمؤسسات الفنية في مصر لدعم المبادرات الثقافية والفنية”.

وتأتي مشاركة السفارة الأمريكية في أسبوع القاهرة للصورة 2021 جزء من تعاونها الموسع مع المنظمات الثقافية والفنية المصرية ودعمها للاقتصاد الإبداعي المزدهر في مصر.

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تعاونت السفارة مؤخراً مع منصة الاستشارات الفنية “أرت دى إيجيبت” لتعزيز ونشر الفنون البصرية كما ترعى السفارة منذ فترة طويلة صناع الأفلام الأمريكيين المشاركين بمهرجاني الجونة السينمائي الدولي والقاهرة السينمائي الدولي. 

ويُعد بناء العلاقات بين الفنانين الأمريكيين والمصريين أحد الأشكال المتعددة لتعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع شعب مصر. منذ عام 1970 قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 350 مليون دولار في صورة منح وفرص تبادل ثقافي لأكثر من 23 ألف طالب مصري وأمريكي والمهنيين ممن حصلوا على قدر من الخبرة في حياتهم المهنية.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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