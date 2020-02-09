السفارة الأمريكية: الولايات المتحدة تشارك في معرض «إيجيبس 2020»

تأتي المشاركة تعبيراً عن ثقة الحكومة الأمريكية في قدرة مصر على أن تكون مركزًا إقليمياً مهمًا للطاقة لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط.

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن مشاركتها من خلال السفير الأمريكي في مصر جوناثان كوهين، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة فرانك فانون، ومساعد وزير الطاقة الأمريكي لشئون الطاقة الأحفورية ستيفن وينبرج، والقائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية توماس هاردي، في مؤتمر ومعرض مصر للبترول (إيجيبس 2020).

وقال بيان صحفي، صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، إنه تأتي هذه المشاركة تعبيرًا عن ثقة الحكومة الأمريكية في قدرة مصر على أن تكون مركزًا إقليمياً مهمًا للطاقة لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط.

الشراكة التجارية المتنامية بين البلدين

ووفقًا لتصريح السفير كوهين: “إن مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من عدة هيئات أمريكية في مؤتمر ومعرض (إيجيبس 2020) تُبرز أهمية الشراكة التجارية المتنامية بين بلدينا”.

وأضاف أنه تعتزم وزارتي الخارجية والطاقة الأمريكيتين ووكالة التجارة والتنمية، مواصلة بناء جسور قوية مع مصر.

وتشمل التعاون بين القطاع الخاص، لمساعدة مصر على تحقيق طموحها، في أن تكون دولة رائدة إقليميًا في إنتاج الطاقة وتوزيعها.

مشاركة أكثر من 20 شركة أمريكية

وأشار السفير كوهين إلى مشاركة أكثر من 20 شركة أمريكية في معرض (إيجيبس 2020)، فضلاً عن مشاركة ممثلي عدد من الشركات الأمريكية كمتحدثين في جلسات المؤتمر.

وأكد أنه يسعده بشكل خاص أن يتم تمثيل القطاع الخاص الأمريكي، ليس فقط من خلال الشركات الكبرى التي نعرفها جميعًا.

ومن خلال العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لديها منتجات وخدمات أمريكية عالية الجودة لتقديمها للمشترين في مصر وغيرها.

خدمة معلوماتية

ومن خلال جناح الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يضم الشركات الأمريكية في المعرض، سيُقدّم مكتب الخدمة التجارية الخارجية الأمريكية خدمات معلوماتيه واستشارات أعمال في الجناح الأمريكي في قاعة رقم 3.

وستتمكن الشركات الأمريكية ورواد المعرض من التعرف على مناخ الأعمال التجارية والاقتصادية في مصر، إضافة إلى معاونة المشاركين المصريين في الحصول على المنتجات والخدمات الأمريكية في قطاع الطاقة.

ويساعد مكتب الخدمة التجارية الخارجية الأمريكية الجانبين في تحديد شركاء الأعمال المحتملين.