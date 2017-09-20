السفارة الألمانية تنظم مؤتمرًا للتعاون مع مصر فى التعليم الفنى

سمر السيدنظمت السفارة الألمانية بالقاهرة -اليوم الأربعاء- بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤتمراً، عن التعاون المصرى الألمانى فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى.ويستهدف المؤتمر التركيز على كيفية زيادة الطلب على وظائف التعليم الفنى والتدريب المهنى، وزيادة فرص المتخرجين من هذا النظام فى مصر

سمر السيد

نظمت السفارة الألمانية بالقاهرة -اليوم الأربعاء- بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤتمراً، عن التعاون المصرى الألمانى فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى.

ويستهدف المؤتمر التركيز على كيفية زيادة الطلب على وظائف التعليم الفنى والتدريب المهنى، وزيادة فرص المتخرجين من هذا النظام فى مصر لينتقلوا بسلاسة إلى الحياة الوظيفية.

ويركز على الحاجة الماسة إلى عمال مؤهلين يتمتعون بالكفاءة ليساهموا فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وفى هذا السياق يلعب التعليم الفنى والتدريب المهنى دورًا محوريًا، ومن ثم فإنه يأتى على قمة أولويات الأجندة السياسية المصرية.

يشار إلى أن التعليم الفنى والتدريب المهنى يشكلان على مدى أكثر من عشرين عامًا محور تركيز التعاون الإنمائى الألمانى المصرى، وأقره الطرفان كأحد أولويات التعاون الإنمائى الألمانى المصرى القائم بينهما أثناء المفاوضات الحكومية التى عقدت فى شهر يونيو 2016.

وتناول المؤتمر دور التعليم الفنى والتدريب المهنى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة فى التعليم الفنى والتدريب المهنى بنجاح فى زيادة قابلية التشغيل.

وعرض المؤتمر جميع أنشطة التعاون الإنمائى الألمانى المصرى التى أجريت سابقًا فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، وسيجمع بين لفيف من الخبراء الذين سيسهمون بمدخلاتهم ويتبادلون الممارسات الجيدة.

ويشكل المؤتمر منصة يمكن من خلالها التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ ترمى إلى زيادة الطلب على وظائف التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتحسين فرص التشغيل لدى خريجى هذا النظام.

ويضم المؤتمر أكثر من مئة شخص من كبار صناع القرار، وخبراء فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى، وممثلين عن قطاع الأعمال من مصر وألمانيا، وجهات مانحة ثنائية ومتعددة الأطراف، بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع البحثى.

ويعرض الفائزون النهائيون فى مسابقات ريادة الأعمال التى أجريت فى إطار التعليم المعنى بريادة الأعمال أنشطة الأعمال التى يديرونها من خلال أكشاك تقديم المعلومات الموجودة بمكان عقد المؤتمر.

وسيسلط المعلمون والطلاب بالمجمع التكنولوجى المتكامل بأسيوط الضوء على خبرتهم فى مركز التعليم الفنى والتدريب المهنى، فضلاً عن ذلك سيشرح طلاب المدارس الثانوية الفنية كيف يساعدهم الإرشاد الوظيفى الذى يتلقونه على إيجاد وظائف ملائمة.

وعرض طلاب النظام المزدوج ومدرسوه وكذلك الشركات الفوائد التى يقدمها هذا النظام لهم، وسيكمل ذلك كله شهادات المستفيدين من نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى المصرى التى تلقى الضوء على ثمار نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى الفعال والموجه نحو الطلب.