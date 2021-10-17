السفارة الألمانية تعلن عن فرص تدريبية في برلين للشباب المصري

أعلنت السفارة الألمانية الأحد، عن فرص تدريبية في برلين للشباب المصري.

وقالت السفارة في بيان عبر صفحته بفيسبوك: “فرصة للشباب المصري في الحصول على فرصة للتدريب المهني في مجالات الخبازة والفندقة والضيافة في ألمانيا”.

وأضافت: “تتراوح فترة التدريب المهني بألمانيا بين 2-3 سنوات حسب التخصص، حيث يحصل المتدربين في ألمانيا على تعليم نظري في مدرسة مهنية وتدريب عملي مع جهة عمل”.



وأشارت إلى أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات وهو السبت 23 أكتوبر الجاري.



وقالت إن التدريب جزء من التعاون بين Egyptian Ministry of Emigration – وزارة الهجرة المصرية ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ Egypt , ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) .

وأوضحت أن ذلك ينفذ عبر برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا”(THAMM) بتعاون وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الدعوة للراغبين في الحصول على تدريب مهني في ألمانيا حيث سيتم فتح باب التقديم لشباب مصريين باحثين عن العمل في مجال الخبازة والفندقة والضيافة في التخصصات التالية:

خباز

طاه

أخصائي فنادق

أخصائي مطاعم

أخصائي خدمات غذائية وتقديم الطعام.



وسيتم التقديم على هذه الفرصة عن طريق ملء هذه الإستمارة https://bit.ly/CallForCandidates_Apprentices2022 وإرسالها إلى THAMM@EMIGRATION.GOV.EG .



وكل التفاصيل عن معايير الاختيار ومزايا البرنامج وإرشادات عملية التقديم مذكورة في الدعوة المرفقة. وسيتم تناول أي أسئلة أخرى في الندوة التعريفية المقدمة للمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة فقط.



يورجى الاخذ في الاعتبار أنه لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد على أن يتم ملء الاستمارة إلكترونيا فقط، وأنه سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي.



وبرنامج THAMM ممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. (BMZ)