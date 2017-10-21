السفارة الألمانية بالقاهرة تدين حادث الواحات

المال ـ خاص:أدانت السفارة الألمانية في القاهرة الاعتداء الذي وقع على مجموعة من أفراد الشرطة في الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.وقالت السفارة في بيان لها اليوم السبت، إنه لا يوجد ما يمكن أن يبرر أعمال عنف مثل هذه، وإننا نشاطر ذوي الضحايا وأصدقائهم الأحزان، كما نتمنى للمصابين سرعة الشفاء.وأكدت ال

المال ـ خاص:







أدانت السفارة الألمانية في القاهرة الاعتداء الذي وقع على مجموعة من أفراد الشرطة في الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.







وقالت السفارة في بيان لها اليوم السبت، إنه لا يوجد ما يمكن أن يبرر أعمال عنف مثل هذه، وإننا نشاطر ذوي الضحايا وأصدقائهم الأحزان، كما نتمنى للمصابين سرعة الشفاء.







وأكدت السفارة أن ألمانيا تقف إلى جانب الشعب المصري في محاربة الإرهاب.

