السفارة الألمانية: الرئيس السيسي يزور برلين يومي 17 و18 يوليو

أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، سيقوم بزيارة إلى برلين يومي 17 و18 يوليو الجاري على رأس وفد كبير.

وأوضحت السفارة أن الرئيس السيسي سيعقد خلال الزيارة لقاءات ثنائية مع الرئيس الاتحادي شتاينماير والمستشار الألماني أولاف شولتس، وعدد آخر من أعضاء بارزين بالحكومة الألمانية، فضلا عن مشاركته في مؤتمر «حوار بطرسبرج للمناخ».

وتنظم ألمانيا منذ عام 2009 قبيل انعقاد المؤتمر السنوي للأمم المتحدة حول المناخ، مؤتمرا سنويا يسمى «حوار بطرسبرج للمناخ»، نسبة إلى المكان الذي انعقد فيه للمرة الأولى بمدينة بون.

ويشهد هذا المؤتمر مباحثات تمهيدية ومقاربات وتوافقات بشأن قمة المناخ التي سوف تعقبه.

وسوف يدير الحوار هذا العام ألمانيا بمشاركة مصر التي تستضيف قمة المناخ COP27، المزمع انعقادها العام الجاري.

بدوره، قال سفير ألمانيا بالقاهرة، فرانك هارتمان، بالتصريح التالي: “نحن سعداء جدا بالزيارة المرتقبة التي سوف يقوم بها الرئيس السيسي إلى برلين “.

وأضاف: “هذه الزيارة من شأنها أن تؤكد من جديد عمق العلاقات الألمانية المصرية والاهتمام المشترك لكلا البلدين بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط”.